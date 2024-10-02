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Ученые нашли еще один ключ к разгадке зарождения жизни во Вселенной

Ученые в России синтезировали альдегид, который дал появиться жизни во Вселенной
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Ученым Самарского университета им. академика С.П. Королева впервые удалось синтезировать органическое соединение, играющее роль в процессе зарождения жизни, в условиях, приближенных к космическим. Научную работу опубликовали в Physical Chemistry Chemical Physics Journal. По мнению авторов, синтез простейшей органики в условиях, имитирующих космические льды, позволит ученым найти разгадку появления жизни во Вселенной.

Основными промежуточными продуктами в биохимических процессах живых организмов, включая метаболизм углеводов, липидов и аминокислот, выступают кетоальдегиды, уточнили исследователи. Кетоальдегиды важны для пребиотического синтеза основных биомолекул, необходимых для начала жизни. Ученые смогли синтезировать простейший кетоальдегид — метилглиоксаль (CH3C (O) CHO), облучив лед, состоящий из угарного газа и ацетальдегида, потоком электронов в глубоком вакууме при температурах жидкого гелия.

«Полученные данные позволяют нам считать синтезированные вещества перспективными кандидатами для будущих астрономических поисков», — отметил доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов, его слова приводит «РИА Новости». Он уточнил, что после синтеза в холодных молекулярных облаках метилглиоксаль может «служить ключевым предшественником сахаров, сахарных кислот и аминокислот».

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Фото: John Moore / Getty Images

Исследователи утверждают, что впервые получили экспериментальные доказательства переноса атома водорода внутри молекулы кетоальдегида в аналогах космического льда. Антонов уточнил, что в будущем специалисты продолжат исследования процессов образования сложных молекул из простых в условиях космического пространства, чтобы построить модель химической эволюции Вселенной.

В феврале самарские ученые запустили космическую фабрику «кирпичиков жизни» — экспериментальную установку, воспроизводящую условия глубокого космоса. Она позволяет исследовать эволюцию органических молекул в Млечном Пути, чтобы разгадать тайну зарождения жизни на Земле. С помощью оборудования можно моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных льдов. Главная цель ученых — понять, как в космосе образовались простейшие аминокислоты, которые с помощью метеоритов могли попасть на Землю.

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Исследование жизнь вне Земли космос Вселенная Земля аминокислоты
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