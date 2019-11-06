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Технологии и медиа ,  
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Правительство составило список угроз устойчивости и безопасности Рунета
В список угроз безопасности, в частности, вошли кибератаки, а также отсутствие у граждан доступа к сайтам федеральной и региональной власти
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство составило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в России. Проект документа находится на рассмотрении профильных ведомств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.  

Представитель Минкомсвязи России Евгений Новиков подтвердил РБК, что министерство подготовило соответствующий проект, согласовало его с заинтересованными ведомствами и около недели назад направило в аппарат правительства. «Пока документ не подписан», — отметил он. 

Как сообщается на сайте нормативных правовых актов, речь идет о проекте постановления правительства «Об утверждении порядка централизованного управления сетью связи общего пользования», подготовленного в соответствии с п. 5 ст. 651 закона «О связи».   

В список угроз безопасности для Рунета вошли, в частности, отключения доступа к услугам связи из-за аварий или перегрузки узла связи, из-за которых граждане не могут вызвать экстренные службы, нарушения в работе национальной системы доменных имен и систем управления точками обмена трафиком.

Кроме того, угрозами Рунету названы нарушения доступности для граждан сайтов органов федеральной и региональной власти, а также местного самоуправления. Не менее опасными являются угрозы осуществления компьютерных атак и иных информационных воздействий (как преднамеренных, так и непреднамеренных) на сети связи. 

В список угроз целостности Рунета попала невозможность установить соединение между пользователями, в том числе нарушение взаимодействия сети связи общего пользования с зарубежными информационными сетями, а также ресурсами в разных субъектах России.  

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Согласно документу, реестр угроз Рунету будет вести Роскомнадзор. Служба будет определять регламент реагирования в отношении каждой угрозы, например управлять трафиком, обеспечивать резервирование линий связи, а также изменять конфигурации средств связи и применять к ним средства защиты. 

1 ноября вступил в силу закон об изоляции Рунета. В соответствии с ним в России должна быть создана дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета.

Авторы: Кристина Астафурова, Анна Балашова
Теги: Рунет, закон
РБК
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