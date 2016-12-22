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Билл Гейтс показал работающий без воды туалет
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Билл Гейтс показал работающий без воды туалет
Технологии и медиа, 15:07
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Билл Гейтс показал работающий без воды туалет
Презентуя футуристический туалет, Билл Гейтс сравнил переход от традиционных устройств к безводным с революцией в области вычислительной техники в середине 1970-х годов, связанной с распространением компьютеров
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс представил на выставке в Китае высокотехнологичный туалет, который не нуждается в воде и сточных трубах для работы. Об этом сообщает Reuters.

Безводный туалет работает по принципу отделения твердых отходов от жидких — оба вида нечистот затем перерабатываются в химические удобрения.

«Технологии, которые вы видите здесь, являются самыми значительными достижениями в области санитарии почти за 200 лет», — цитирует Гейтса Bloomberg.

Технологичный туалет был создан на средства благотворительного фонда, основанного Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой. За семь лет в разработку устройства, которое бы позволяло превращать отходы человеческой жизнедеятельности в удобрения или в воду, фонд потратил $200 млн. Всего, по словам Гейтса, было разработано порядка 20 моделей такого рода туалетов. 

По его словам, модель, разработка которой шла несколько лет, наконец готова к продаже. Однако для того, чтобы такие туалеты стали предметом массового производства, фонд Гейтс готов потратить еще $200 млн.

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Согласно данным фонда Гейтс, плохие условия санитарии в мире ежегодно становятся причиной смерти 500 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Борьба с последствиями диареи, холеры и других заболеваний, вызванных загрязненной водой и несоблюдением правил гигиены, приводит к росту ежегодных затрат на здравоохранение на $233 млрд.

Чтобы проиллюстрировать необходимость улучшения ситуации, Гейтс принес на презентацию туалета банку с фекалиями. По его словам, это хорошее напоминание о том, что в таком небольшом образце «могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл (вызывают различные инфекционные заболевания. — РБК) и 100 тыс. яиц червей паразитов».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Билл Гейтс , туалет , высокие технологии
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