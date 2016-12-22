Аналитики спрогнозировали дефицит мощностей в дата-центрах Москвы

До конца года в дата-центрах Москвы может возникнуть дефицит мощностей — впервые с начала кризиса 2014 года. Участники рынка уже ощущают нехватку свободных мест для хранения данных, что привело к росту стоимости услуги на 15%

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

К концу 2018 года клиенты коммерческих центров обработки данных (ЦОД) в столице впервые после экономического кризиса 2014-го могут столкнуться с дефицитом свободных мощностей, сообщил РБК директор по развитию аналитической компании iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко.

Количество установленных в подобных центрах стоек, или стандартных шкафов для размещения оборудования, — один из основных показателей для рынка ЦОДов. Согласно прогнозу, к концу года в Москве уровень утилизации (количество занятых стоек к количеству свободных) может превысить 75%. «Это высокая утилизация, так как ЦОД технически не может иметь утилизацию 100% из-за своей конфигурации. Некоторые площадки имеют утилизацию более 90% и уже не смогут поставить себе крупных клиентов (которым потребуется, например, 200–300 стоек)», — пояснил он. По словам Горкавенко, количество свободных мест сократилось в связи с высоким спросом. В частности, более 1,5 тыс. стоек в столице — это новые клиенты из-за рубежа, которые в 2017–2018 годах пришли в Россию, развернули облачные сервисы в партнерстве с российскими игроками, а также глобальные компании, которые таким образом выполняют требования российского законодательства. Так, в сентябре 2015 года вступил в силу закон об обязательном хранении персональных данных россиян внутри страны, 1 июля этого года — требования «закона Яровой», по которым операторы связи и интернет-компании должны хранить в течение шести месяцев записи разговоров пользователей, а с 1 октября — еще и данные об их интернет-активности.

В 2017 году всего в российских дата-центрах было установлено 34,88 тыс. стоек, что на 13% больше, чем в 2016 году, говорится в исследовании iKS-Consulting (копия есть у РБК). На Москву приходилось 67,4% от общего количества. По итогам этого года это число должно вырасти на 16%, до 39,95 тыс. стоек. В прошлом году iKS-Consulting прогнозировала, что в 2017 году общее количество стоек в российских дата-центрах вырастет на 24,5%, до 38 тыс. штук. Как отмечается в нынешнем исследовании компании, фактический рост емкости рынка ЦОД в 2017 году оказался ниже ожидаемого, так как сроки окончания ряда проектов по созданию и развитию дата-центров с гарантированным уровнем надежности не ниже 99,98% (Tier III в классификации Uptime Institute), запланированных на этот период, были перенесены на первое полугодие 2018 года. «Сложности с их своевременным запуском объясняются высоким уровнем себестоимости проектов и необходимостью резервирования дорогостоящих компонентов инженерной инфраструктуры, которые дублируют друг друга в соответствии с требованиями к дата-центрам Tier III», — указывают авторы исследования.

При этом совокупная выручка владельцев коммерческих дата-центров в 2017 году выросла на 26,9% по сравнению с показателем 2016 года, до 21,9 млрд руб. По итогам 2018 года этот показатель прогнозируется на уровне 27 млрд руб. (рост на 23,2%).

Временные трудности

По словам Дмитрия Горкавенко, в 2019 и 2020 годах на рынок должны поступить еще 2,89 тыс. и 2,35 тыс. новых стоек соответственно, проекты уже реализуются. Также есть замороженные проекты на 2,74 тыс. стоек, они могут быть оперативно запущены и введены. «Процесс выбора площадки и переход в коммерческий ЦОД занимает обычно более шести месяцев, поэтому полагаю, что в 2019 году новый спрос будет удовлетворен», — говорит эксперт.

По словам директора по продуктам Selectel Петра Щеглова, уже сейчас справедливо говорить о дефиците свободных мощностей в Москве, в первую очередь в отношении современных дата-центров высокой степени надежности, куда смещается спрос корпоративных заказчиков. «Дефицит вызван как системными причинами, например продолжающейся цифровизацией бизнеса и его переходом в облака, так и отдельными обстоятельствами. В этом году в Россию пришли и обосновались в Москве несколько крупных китайских компаний из сферы технологий и электронной коммерции. Львиная доля выкупленных мощностей в столичных дата-центрах пришлась на этих заказчиков», — отметил Щеглов. Он прогнозирует, что после исчерпания качественного предложения в Москве, возрастет интерес к петербургскому рынку дата-центров.

Представитель еще одного участника рынка рассказал, что все крупные компании, помимо «Ростелекома», о котором нет данных, действительно практически исчерпали свои мощности. «Обычно все крупные игроки заранее задумываются о начале строительства новых площадок. Но во второй половине 2018 года был резкий рост рынка, и все не успели среагировать. В итоге ввод новых мощностей придется в основном на 2020 год», — говорит собеседник РБК. Среди крупных игроков много свободных стоек будет только у DataLine, поскольку арендовавший у них мощности Сбербанк переезжает в собственный дата-центр. При этом всплеск со стороны иностранных игроков он также объяснил политикой Китая, который планирует «захватить европейский облачный рынок и рассматривает Россию как промежуточный пункт на пути в ЕС».

Представитель «Ростелекома» сообщил, что у ЦОДов компании в Москве «исторически достаточно высокая степень утилизации, соответствующая проектной загрузке». «Введенный компанией в конце прошлого года ЦОД Москва-III практически сразу после ввода вышел на проектную загрузку. Свободные места еще есть, но на 2019–2020 годы мы запланировали увеличение мощностей в Москве», — отметил он.

По мнению управляющего директора IXcellerate Дмитрия Фокина, дефицит свободных мощностей к концу 2018 года на рынке «высоковероятен». ​В мае этого года IXcellerate запустила машинный зал на 1,1 тыс. стоек, и в компании ожидают, что к концу года он будет продан и зарезервирован уже на 75%. По словам Фокина, на дефицит стоек влияют как быстрый рост облачных сервисов, так и тот факт, что операторы ЦОДов «запаздывают» с вводом новых мощностей. «Планирование и ввод в эксплуатацию новых машинных залов занимает все большее количество времени, что накладывается на сложности с получением дополнительной электрической мощности», — указал управляющий директор IXcellerate.

При этом сложившийся дефицит привел к повышению цен на услуги ЦОДов, признают участники рынка. «Дефицит напрямую повлиял на уровень цен, стоимость увеличилась где-то на 15% и продолжает расти», — говорит Дмитрий Фокин.​ Некоторое повышение цен ожидает и Петр Щеглов. «Но не только из-за дефицита, скажется повышение НДС и рост энерготарифов», — считает он.

Перспективная цель

По прогнозу iKS-Consulting, в ближайшие три года в среднем количество стоек в российских коммерческих ЦОДах будет увеличиваться не менее чем на 9–10% в год, по итогам 2021 года их число достигнет 53 тыс. штук.

Согласно программе развития цифровой экономики, в 2024 году мощность российских коммерческих ЦОДов должна составить 80 тыс. стоек, говорилось в проекте плана мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура». Россия должна занять 5% на мировом рынке хранения и обработки данных.

На конец 2017 года доля России в мировом объеме оказания услуг центров обработки и хранения данных составила 1%, услуг публичного облачного провайдинга — 0,6%, указывают в iKS-Consulting. По оценке компании, для достижения указанной в программе развития цифровой экономики цели, рынок ЦОДов должен расти на 42% в год. Чтобы обеспечить такие темпы, потребуются системные и масштабные меры поддержки. По словам Горкавенко, в том числе необходимо упростить процедуры получения прав на землю в долгосрочную аренду или собственность под строительство ЦОДа; повысить энергетическую доступность для дата-центров, исключив сетевую надбавку МРСК или упростив и ускорив процедуру подключения таких объектов к энергосетям; распространить налоговые льготы для ИТ-компаний на владельцев ЦОДов.

По мнению Петра Щеглова, расти быстрее рынку позволят «налоговые льготы, продуманное регулирование и обоснованный протекционизм». «Мы видим интерес к мнению игроков рынка со стороны новой команды Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это дает повод для осторожного оптимизма в отношении достижимости целей программы», — заключил он.