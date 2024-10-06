Ураган в США выявил малоизвестную уязвимость в производстве микросхем
Ураган «Хелен», который в конце сентября накрыл юго-восточные американские штаты, выявил малоизвестную уязвимость в цепочке поставок полупроводников, пишет Financial Times: затопление на двух шахтах в Северной Каролине остановило производство сверхчистого кварца, необходимого для микросхем.
От последствий урагана сильно пострадал город Спрус-Пайн в Северной Каролине, где, по мнению опрошенных FT экспертов, производится до 90% всего мирового объема сверхчистого кварца. Там расположены заводы добывающих компаний Sibelco и Quartz Corporation, они приостановили работу 26 сентября, и пока не ясно, когда производство возобновится.
По оценке Bloomberg, на шахтах в Спрус-Пайне производится около 20 тыс. тонн этого минерала ежегодно.
Кварц используется для изготовления тиглей, которые нужны для производства высококачественного кремния. Тот, в свою очередь, применяется при производстве интегральных схем, устройств микроэлектроники и так далее. FT отмечает, что любой долгосрочный перерыв в добыче кварца может повлиять на последующее производство электронных компонентов, нужных для смартфонов, компьютеров и солнечных батарей.
«Во всем мире есть и другие источники высокочистого кварца, но пока не нашлось другого места, где можно было бы добыть минерал в таком количестве», — заявил журналист Винс Бейзер, автор книги «Мир в зерне». «Я полагаю, что [разрушения, вызванные ураганом Хелен], несомненно, приведут к краткосрочному кризису, который приведет к росту цен», — считает он.
По оценке консалтинговой компании SemiAnalysis, у поставщиков кремниевых пластин GlobalWafers, Siltronic и Sumco есть запасы, необходимые для производителей чипов Intel, Samsung и TSMC, их хватит на три — восемь месяцев. Аналитики, опрошенные Bloomberg, допускают, что в случае продолжительных сбоев возможен переход на альтернативы из синтетических материалов.
Крупные производители микросхем, в том числе TSMC, Infineon Technologies и SK Hynix, заявили, что следят за ситуацией, но не ждут, что она существенно скажется на их деятельности.
В результате урагана «Хелен» погибли по меньшей мере 215 человек, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, несколько миллион домохозяйств остались без электричества.
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