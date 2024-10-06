 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Ураган в США выявил малоизвестную уязвимость в производстве микросхем

От урагана сильно пострадал город Спрус-Пайн в Северной Каролине, где производится до 90% всего мирового объема сверхчистого кварца, необходимого для полупроводников
Фото: Sean Rayford / Getty Images
Фото: Sean Rayford / Getty Images

Ураган «Хелен», который в конце сентября накрыл юго-восточные американские штаты, выявил малоизвестную уязвимость в цепочке поставок полупроводников, пишет Financial Times: затопление на двух шахтах в Северной Каролине остановило производство сверхчистого кварца, необходимого для микросхем.

От последствий урагана сильно пострадал город Спрус-Пайн в Северной Каролине, где, по мнению опрошенных FT экспертов, производится до 90% всего мирового объема сверхчистого кварца. Там расположены заводы добывающих компаний Sibelco и Quartz Corporation, они приостановили работу 26 сентября, и пока не ясно, когда производство возобновится.

По оценке Bloomberg, на шахтах в Спрус-Пайне производится около 20 тыс. тонн этого минерала ежегодно.

Последствия урагана «Хелен» в США. Фотогалерея
Фотогалерея 

Кварц используется для изготовления тиглей, которые нужны для производства высококачественного кремния. Тот, в свою очередь, применяется при производстве интегральных схем, устройств микроэлектроники и так далее. FT отмечает, что любой долгосрочный перерыв в добыче кварца может повлиять на последующее производство электронных компонентов, нужных для смартфонов, компьютеров и солнечных батарей.

«Во всем мире есть и другие источники высокочистого кварца, но пока не нашлось другого места, где можно было бы добыть минерал в таком количестве», — заявил журналист Винс Бейзер, автор книги «Мир в зерне». «Я полагаю, что [разрушения, вызванные ураганом Хелен], несомненно, приведут к краткосрочному кризису, который приведет к росту цен», — считает он.

По оценке консалтинговой компании SemiAnalysis, у поставщиков кремниевых пластин GlobalWafers, Siltronic и Sumco есть запасы, необходимые для производителей чипов Intel, Samsung и TSMC, их хватит на три — восемь месяцев. Аналитики, опрошенные Bloomberg, допускают, что в случае продолжительных сбоев возможен переход на альтернативы из синтетических материалов.

Крупные производители микросхем, в том числе TSMC, Infineon Technologies и SK Hynix, заявили, что следят за ситуацией, но не ждут, что она существенно скажется на их деятельности.

В результате урагана «Хелен» погибли по меньшей мере 215 человек, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, несколько миллион домохозяйств остались без электричества.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ураган США Северная Каролина микросхемы микрочипы
Материалы по теме
Конгрессмен раскритиковал Харрис за отсутствие реакции на ураган «Хелен»
Политика
Во Флориде более 1,1 млн домов остались без света из-за урагана «Хелен»
Общество
Шторм и волны на автостраде: как выглядит ураган «Хелен» во Флориде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
«Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из ЧувашииОбщество, 02:01
В Анголе заявили, что участие России в добыче алмазов отпугивает клиентовБизнес, 01:44
Израиль нанес удары по южному пригороду БейрутаПолитика, 01:39
Число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке США достигло 277Общество, 01:15
Ураган в США выявил малоизвестную уязвимость в производстве микросхемТехнологии и медиа, 00:53
Трамп решил провести митинг в том же месте, где в него стрелялиПолитика, 00:38
Один погиб и 11 пострадали в ДТП с «Газелью» под ВолгоградомОбщество, 00:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему референдум о строительстве АЭС в Казахстане важен для РоссииПолитика, 00:00
Дуров сообщил о появлении «подарков» в TelegramТехнологии и медиа, 05 окт, 23:50
На пропалестинские протесты в Риме вышли 7 тыс. человекПолитика, 05 окт, 23:43
Над Белгородской областью сбили беспилотникПолитика, 05 окт, 23:09
El Pais сообщила о «новой фазе давления» на Киев со стороны ЗападаПолитика, 05 окт, 22:57
Макрон призвал прекратить поставки оружия ИзраилюПолитика, 05 окт, 22:56
В Киеве и Одессе прогремели взрывыПолитика, 05 окт, 22:38