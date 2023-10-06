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Технологии и медиа ,  
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Генпродюсер НТВ рассказал о резком росте стоимости создания сериалов

НТВ: раздувание рынка онлайн-кинотеатрами привело к росту стоимости сериалов
Производство онлайн-кинотеатрами сериалов без учета «бюджетной составляющей» привело к росту стоимости сериалов, рассказал генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Сейчас средняя стоимость одной серии на НТВ составляет 10–12 млн руб.
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Телеиндустрия столкнулась с «резким ростом» стоимости производства сериалов. Об этом в интервью РБК сообщил генпродюсер канала НТВ Тимур Вайнштейн. Причиной этого, по его словам, стало «раздувание рынка онлайн-кинотеатрами».

В последние годы стриминги, по словам Вайнштейна, «ринулись производить премьерные продукты», поскольку «громкие тайтлы» им нужны для привлечения аудитории. При этом бюджеты таких сериалов — в индустрии их называют originals — у онлайн-кинотеатров больше, чем бюджеты «90% сериалов, производимых телеканалами».

«Хочется верить, что рынок сам себя стабилизирует и онлайн-кинотеатры осознают, что есть какая-то бюджетная составляющая, в которой надо находиться, — отмечает Вайнштейн. — Пока что большинство из них тратят больше, чем могут себе позволить».

Средняя стоимость одной серии на НТВ выросла на 20% и сейчас колеблется в диапазоне от 10 млн до 12 млн руб., сказал генпродюсер телеканала. Это, по его словам, тот бюджет, при котором с учетом лицензирования и рекламы все сериалы окупаются.

Тем не менее НТВ активно сотрудничает с видеоплатформами, признает Вайнштейн. В числе ключевых партнеров канала в диджитал-среде, по словам продюсера, — принадлежащие «Газпром-Медиа Холдингу» сервисы Premier и Rutube, а также онлайн-кинотеатр «Иви». Сотрудничество не сводится только к предоставлению своего контента на платформы. Например, НТВ реализует несколько совместных проектов, в том числе сериал «Страх над Невой» (совместно с «Иви») и проект «ГДР» (совместно с принадлежащим «Ростелекому» сервисом Wink). На стадии заключения находится еще одна сделка с «Иви», включающая в себя библиотеку дополнительных 1 тыс. часов контента на 3–5 лет к уже имеющимся 1,5 тыс. часов.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Ирина Парфентьева
НТВ Тимур Вайнштейн сериалы онлайн-кинотеатры
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