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Технологии и медиа ,  
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НТВ решил зарабатывать на собственных ЦОДах в новом телецентре

Телеканал НТВ планирует монетизировать собственные ЦОДы в новом телецентре
Новый телецентр канала НТВ, переезд в который завершится в 2024 году, будет оснащен коммерческими центрами обработки данных, сообщил гендиректор вещателя Алексей Земский. Компания считает их «самым востребованным сегментом рынка»
Новое здание медиацентра НТВ
Новое здание медиацентра НТВ (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

До лета 2024 года редакция канала НТВ полностью переедет в собственный телецентр на Новомосковской улице. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор вещателя Алексей Земский.

Помимо самого телеканала на новой площадке будут базироваться часть производителей контента НТВ и некоторые структуры «Газпром-Медиа» (какие именно, пока не уточняется), а также сторонние арендаторы, отмечает Земский. Кроме того, там же расположат и коммерческие центры обработки данных (ЦОДы), которые будут соответствовать требованиям Tier 3. Часть машинных залов выделят под размещение облаков.

Телецентр общей площадью 69 тыс. кв. м будет приносить прибыль, ожидает Земский. В частности, НТВ планирует зарабатывать на ЦОДах: «Это самый востребованный и самый быстрорастущий сегмент рынка. Кроме того, денежный поток, который шел на аренду телецентра, — чуть меньше 10% выручки — будет оставаться внутри компании».

Критические технологии в новом телецентре НТВ будут на 90% представлены российскими разработчиками и производителями, утверждает Земский. Речь, по его словам, идет не только про софт, но и про «железо». «Из иностранного оборудования в центре будет оптика, камеры, пульты и мониторы», — добавил он.

Общий объем инвестиций в строительство телецентра не раскрывается, однако Земский утверждает, что «порядка 35–40% приходится на собственные деньги канала». Еще 60–65% — кредитная линия Газпромбанка, закрыть которую вещатель планирует за 5–6 лет. Кто займет освободившиеся площади в «Останкино», пока не известно. «Могу только сказать, что мы были третьими крупнейшими арендаторами», — уточнил Земский.

План строительства нового телецентра для НТВ появился еще в 1995 году, когда контролировавшая на тот момент вещатель группа «Мост» Владимира Гусинского получила от столицы права аренды 1,4 га территории. Однако тот проект так и не запустили, а к идее вернулись только в 2007 году, после перехода под контроль «Газпром-Медиа».

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Осенью 2015 года на тот момент возглавлявший «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко сообщил, что здание будет готово к началу 2017 года и в него переедут все подразделения холдинга. Однако сроки реализации проекта вновь были отложены.

В 2021 году мэрия Москвы наделила телецентр статусом технопарка. Общие инвестиции в его строительство на том этапе составили 10 млрд руб., половина которых была направлена на оснащение.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Ирина Парфентьева
НТВ Тимур Вайнштейн телевидение телецентр
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