Ученый на примере Lego объяснил идею, за которую дали Нобелевку по химии

В области «клик-химии», за достижения в которой получили премию лауреаты 2022 года Шарплесс, Бертоцци и Мелдал, работал также российский ученый Валерий Фокин, рассказал РБК доктор химических наук Дмитрий Перекалин

«Клик-реакция», за которую вручили Нобелевскую премию 2022 года по химии, позволяет надежно соединять между собой молекулы и может быть использована в медицине и биохимии, сообщил РБК заведующий лабораторией функционализированных элементоорганических соединений Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН Дмитрий Перекалин.

«Идея клик-реакции заключается в простом и надежном соединении между собой двух любых молекул. Как детали конструктора Lego: «клик» — и они соединились», — объяснил Перекалин.

По словам ученого, эту идею сформулировал в начале 2000-х американский химик Барри Шарплесс, который и стал лауреатом премии вместе с еще двумя учеными — Каролин Бертоцци из США и Мортен Мелдал из Дании.



В 2013 году Шарплесса уже называли кандидатом на Нобелевскую премию вместе с российско-американским химиком Валерием Фокиным — они совместно работали над изучением «клик-реакции».

«У Фокина был такой пример, когда он склеил медные бруски. Он наносил одну молекулу на один медный брусок, размазывал, как клей. Вторую молекулу на другой брусок, потом их соединял, проходила клик-реакция. А дальше эти медные бруски настолько прочно склеивались, что, когда начинаете растягивать их обратно, растягивается сама медь», — рассказал Перекалин.

По его мнению, «Фокин должен был бы стать третьим лауреатом сегодня вместо Мортина Мелдала», поскольку именно он нашел конкретную химическую реакцию для синтеза.

Премию присудили за достижения не только в «клик-химии», но и в биоортагональной химии. По словам Перекалина, этот термин означает, что реакция не влияет на молекулы, обычно присутствующие в живых организмах. Поэтому ее можно применять в биохимии и медицине. Этот аспект развила Бертоцци, указал ученый.

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«Два примера применения этого подхода: 1) можно прикрепить лекарственное вещество к специальной молекуле, которая доставит его к нужному органу, 2) можно прикрепить метку (например, флуоресцирующую) к биомолекуле и проследить, как биомолекула путешествует по организму и какую роль выполняет», — пояснил Перекалин.