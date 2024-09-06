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ВЭФ-2024 ,  
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В «Ростелекоме» признали «избалованность» специалистов по безопасности

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ВЭФ-2024
Игорь Ляпунов
Игорь Ляпунов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Качество подготовки специалистов по безопасности в России ухудшается на фоне их дефицита, рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) старший вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов.

«Самый плохой тренд — это то, что падает качество специалистов», — сказал Ляпунов. По его словам, они «хотят намного больше», однако их квалификация не повышается.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Кроме того, сейчас на рынке труда наблюдается нехватка специалистов по безопасности. Как отмечает вице-президент «Ростелекома», дефицит таких кадров пытаются закрывать с помощью IT-специалистов.

«Но не всех айтишников можно «перекрасить» в специалистов по безопасности», — подчеркивает Ляпунов. Поэтому компания вынуждена признать, что набранные сотрудники по уровню своей квалификации будут менее качественные, но «более избалованные и переплаченные».

В начале августа заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как проходит обучение в учреждениях среднего специального образования (ССО) будущих работников в IT-сфере. По ее словам, система подготовки в таких учебных заведениях предусматривает прохождение студентами практических занятий уже с первого курса, поэтому практика там превышает 70% от общего времени обучения.

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