«Ростелеком» реорганизовал свои IT-активы

«Ростелеком» выделил коммерческие IT-решения в самостоятельный кластер — это должно позволить отделить коммерческие продукты от решений для государства. В будущем новая структура может провести IPO, считают эксперты

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

«Ростелеком» реорганизовал IT-направление, разделив его на две части — коммерческую и внутреннюю, рассказал РБК представитель компании.

Появление коммерческого блока и объединение более 60 IT-продуктов в единую экосистему позволит «Ростелекому» стать вендором. Возглавит это подразделение Давид Мартиросов, который перешел на позицию старшего вице-президента по коммерческим IT-продуктам с должности вице-президента по IT-эксплуатации и инфраструктуре.

Цель создания коммерческого IT-кластера — содействие цифровой трансформации бизнеса, сказал Мартиросов в разговоре с РБК. Он отметил, что «Ростелеком» планирует развивать направление в том числе за счет M&A (слияний и поглощений). В состав коммерческого кластера войдут различные IT-«дочки» «Ростелекома», развивающие облачные сервисы, средства разработки софта, продукты для управления данными, виртуализацию серверов и рабочих мест и др., в том числе «Базис», «Беркут», «ТДата», «Спутник», «Айкумен ИБС», «ОС груп», «РТК ИТ плюс», «РТК Софт Лабс» и др.

За внутренний блок продолжит отвечать старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов, занявший эту должность в мае. Он сосредоточится на разработке решений для внедрения только внутри группы.

Как «Ростелеком» развивает IT

«Ростелеком» изначально развивался как телекоммуникационная компания, IT-сервисы появились несколько лет назад, в отдельное направление они были выделены в 2017 году. В 2023 году в общей выручке «Ростелекома» (707,8 млрд руб.) на доходы от IT-бизнеса пришлось 9%, или более 66 млрд руб., следует из отчета компании. Но представитель компании приводит другое значение — 164 млрд руб., или 23%. При этом IT-направления росли гораздо более высокими темпами, чем традиционные для компании услуги: например, выручка от дата-центров и облачных сервисов увеличилась на 44,5% за год, тогда как от мобильной связи — на 14,8%.

Как пояснил представитель «Ростелекома», до разделения их IT-кластер был больше ориентированным на разработку продуктов для использования внутри компании.

Многие крупные IT-компании сейчас строят свои экосистемы, говорит сооснователь венчурного фонда «Стриго Кэпитал» и компании «МойОфис» Дмитрий Комиссаров: «Это помогает аккумулировать продукты в одном месте вокруг своей абонентской базы. Для «Ростелекома» это логичный шаг, у него огромная база частных клиентов — порядка 12 млн человек, а также большая доля в b2b-сегменте». По его мнению, разделение направления на два кластера приведет к тому, что будет проще их администрировать, выводить новые услуги, легче считать эффективность.

Внутренний кластер «Ростелекома» будет обслуживать нужды госзаказчиков, а коммерческий — продвигать свои IT-направления, предположил директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. «Такой формат разделения наиболее оптимален с точки зрения вывода будущих проектов на биржу, чтобы они не были отягощены государственной частью бизнеса, которая менее эффективна и может даже работать не на получение прибыли, а на исполнение государственных нужд», — добавил Петров.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, в перспективе «Ростелеком» может выделить коммерческий IT-кластер в отдельное юрлицо и тем самым получать налоговые льготы как IT-компания. «Кроме того, требования к продуктам для внешнего и внутреннего пользования устанавливаются разные, как и финансирование», — отметил Суверов. По его словам, среди крупных IT-компаний коммерческий бизнес выделил в отдельную структуру, например, «Яндекс». В мае этого года на две части свой IT-блок разделил «Сбер», дополнил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. «Разделение IT-направления на части — стандартный этап развития в крупных компаниях. Такая специализация целесообразна, поскольку потребности у внутренних и внешних заказчиков разные», — пояснил Делицын. Он также не исключил, что в определенный момент этот кластер может стать публичной компанией.