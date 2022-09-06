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Купленные VK «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» заработали в бета-версии

После закрытия сделки «Яндекса» и VK сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» будут находиться на портале dzen.ru, куда будут перенаправляться пользователи с сайта yandex.ru. Поисковик «Яндекс» будет иметь адрес ya.ru
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Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС
Фото: Татьяна Флегонтова / ТАСС

В тестовом режиме заработал портал dzen.ru, на этот адрес переедут блог-платформа «Яндекс.Дзен» и сервис «Яндекс. Новости», которые VK обменяет у «Яндекса», сообщили РБК в пресс-службе VK.

«Яндекс» и VK работают над решением технических проблем перед закрытием сделки. Сейчас портал dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нем представлены контент от авторов «Дзена», поисковая строка «Яндекса», новости и погода», — сообщили в пресс-службе.

Поисковая строка «Яндекса» располагается вверху страницы, затем идет блок «Новостей» и «Дзена», который автоматически прокручивается вниз, предлагая пользователю различный контент по интересам. Справа от них находится блок с погодой и рекомендованными каналами. В правом верхнем углу можно перейти в свой аккаунт в «Дзене» или найти что-либо на платформе.

Как отметили в VK, сейчас компании «тестируют и прорабатывают все ключевые направления: пропускную способность портала, пользовательский опыт, редирект с сайта yandex.ru и так далее». Итоговая версия станет доступна после закрытия сделки с «Яндексом».

VK указывает, что хочет сохранить привычный для пользователей и авторов «Дзена» интерфейс для упрощения работы с порталом. Также сохранятся «существующие технологии и монетизация блогеров», лайки, комментарии и подписки.

VK и «Яндекс» обменялись активами. Что важно знать о сделке
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

VK получит указанные сервисы «Яндекса» в рамках обмена, в котором также участвует Сбербанк. Взамен «Новостей» и «Дзена» «Яндексу» достанется сервис доставки еды Delivery Club, 100% которого VK получит после выхода из совместного предприятия со Сбербанком «О2О Холдинг». «Яндекс» больше не будет иметь новостного агрегатора, его главная страница будет располагаться по адресу ya.ru, а с yandex.ru будет редирект на dzen.ru, уточнил РБК источник, знакомый с условиями сделки.

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Сбербанк после выхода VK из «О2О Холдинга» получит другие принадлежавшие ему сервисы: каршеринг «Ситидрайв», доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе» и др. Сделку планируют закрыть до конца 2022 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила обмен, но с предписаниями. В числе требований — отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов; также «Яндекс» не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов; VK как потенциальный оператор «Новостей» и «Дзена» будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса по отдельности.

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Теги
Лилия Пашкова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Яндекс VK бета
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