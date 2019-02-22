Рогозин пообещал дать кораблю «Федерация» мужское имя

По словам главы «Роскосмоса», пилотируемый космический корабль «должен не как девочка называться»

Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» сменит название, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

«Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем», — заявил Рогозин.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль «Федерация» с 2009 года. Планируется, что он придет на смену кораблям «Союз» и автоматическим грузовым кораблям «Прогресс» и будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд руб.

В июле 2017 года Рогозин, который тогда курировал космическую отрасль на посту вице-премьера, сообщил, что первый пуск корабля с экипажем намечен на конец 2024 года. До этого планируется провести тестовые пуски (тестовый полет запланирован на 2022 год).

Название «Федерация» было присвоено кораблю в результате народного конкурса в 2015 году, который проводили совместно РКК «Энергия», ОРКК и «Роскосмос». Всего было предложено 5 817 вариантов названия.