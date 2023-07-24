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Фильм «Барби» собрал рекордные $155 млн за первые выходные после премьеры

Фильм «Барби» собрал $155 млн за первые выходные после премьеры

Фильм «Барби», премьера которого состоялась в четверг, 21 июля, собрал $155 млн за прошедшие выходные в США, сообщил президент отдела внутренней дистрибуции киностудии Warner Bros Джефф Гольдштейн.

«Мы думали, что в первые выходные мы получим $75 млн. Никто не ожидал прихода $155 млн», — заявил Гольдштейн (цитата по Variety).

Таким образом, фильм «Барби» стал самым кассовым дебютом года, обогнав «The Super Mario Bros. Movie» («Братья Супер Марио в кино»), который собрал в первые выходные в апреле $146,4 млн, отмечает Bloomberg.

Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг вышел в кинотеатрах по всему миру 21 июля. Главные роли в фильме исполнили Марго Робби, Райан Гослинг, Хелен Миррен и Дуа Липа. По сюжету фильма главную героиню из-за ее неидеальности и несоответствия канонам красоты выгонят из Барбиленда, после чего Барби придется учиться жить в мире обычных людей.

Вторым по кассовым сборам за прошедшие выходные стал «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, рассказывающий о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом ядерной бомбы». Этот фильм собрал $80,5 млн.

Теги
Барби киносборы премьера
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