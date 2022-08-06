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Роскомнадзор заблокировал крупнейший информационный портал Сахалина

В реестре РКН говорится, что доступ к сайту ограничен по требованию Генпрокуратуры на основании ст. 15.3 закона об информации. Проверить его ранее требовала председатель регионального «Совета солдатских матерей»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор ограничил доступ к одному из крупнейших сахалинских информационных сайтов Sakh.com, следует из данных реестра регулятора. Причина блокировки — ст. 15.3 закона об информации, согласно которой ограничивается доступ к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, а также недостоверной общественно значимой информацией под видом достоверных сообщений, если она создает угрозу для жизни и здоровья граждан или общественной безопасности.

В своем Telegram-канале издание сообщает, что доступ к нему заблокировали в ночь на 6 августа, причины этого пока не известны. Редакция не получала предупреждения от Роскомнадзора.

Как отметили в издании, у некоторых провайдеров не работают все домены Sakh.com и Sakhalin.info — новости, форум, объявления, авто, недвижимость, работа, бизнес, еда, билеты и другие сервисы.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

Депутат Сахалинской областной думы Светлана Иванова попросила своего коллегу Алексея Корниенко, который представляет регион в Госдуме, направить запрос в Генпрокуратуру по поводу блокировки.

Проверить портал призывала председатель Сахалинской региональной общественной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова, которая еще в марте написала обращение к правоохранительным органам. В нем утверждалось, что сайт «превратился в площадку для откровенной антироссийской пропаганды», на которой «ежечасно появляются сообщения, порочащие Вооруженные силы нашей страны, распространяются ложные сведения о событиях на Украине». По словам Ключниковой, комментарии на форуме «часто были злыми, жестокими, бескультурными», а после начала боевых действий «вовсе вышли за всякие рамки закона».

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Роскомнадзор с начала военной операции на Украине 24 февраля потребовал от СМИ, которые освещают происходящее, опираться только на данные официальных российских источников; президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил. С начала боевых действий ведомство заблокировало на территории России сотни российских и зарубежных изданий, в их числе — числе Tayga.Info, «Сноб», «Собеседник», TJournal, «Бумага», телеканал Euronews, газеты Bild и Daily Telegraph, сайт финской телерадиокомпании Yle и другие.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Евгения Стогова
Роскомнадзор сайт блокировка Сахалин СМИ
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