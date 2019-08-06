Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Структура ФСБ по борьбе с компьютерными инцидентами получила статус, позволяющий инициировать блокировки сайтов — теперь она может обращаться к регистраторам доменов с просьбой и просить их разделегировать имя ресурса

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ включен в список компетентных организаций Координационного центра доменов (КЦ РФ) зоны.ru/.рф, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора КЦ РФАндрея Воробьева.

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов», — заявил Воробьев.

Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.

Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.