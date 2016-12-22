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Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 млрд руб.
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Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 млрд руб.
Технологии и медиа, 04:01
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Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 млрд руб.
Перевод сотрудников государственных органов и госкомпаний на смартфоны с российской операционной системой планируют начать в 2019 году. Проект оценивается в 160 млрд руб.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Власти намерены перевести 7,9 млн сотрудников государственных структур на смартфоны с российской ОС Sailfish к 2021 году, что обойдется бюджету в более чем 160 млрд руб. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на федерального чиновника.

Тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием таких смартфонов составит 13,1 тыс. руб. на человека в год. Кроме того, Министерство финансов считает необходимым выделить дополнительные 2,3 млрд руб. на доработку ОС. Переход чиновников на смартфоны на российской операционной системе профинансирует государство из бюджета (71,3 млрд руб.), госкомпании (78,2 млрд руб.) и местные власти (10,7 млрд руб.).

В мае президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о старте тестирования ОС Sailfish на чиновниках. «Что касается самой системы, то наша задача дать бизнесу и государству новое надежное решение в рамках обеспечения информационного суверенитета России», — объяснял Осеевский. Оператор рассчитывает, что в 2019 году смартфоны с российской ОС будут практически использоваться во органах власти.

Sailfish изначально разрабатывалась финской Jolla, мажоритарную долю в которой впоследствии выкупил владелец группы ЕСН Григорий Березкин. Доработкой ОС для России занялась «Открытая мобильная платформа», которую контролировала сестра Березкина Ольга Березкина и бывший гендиректор ЕСН Михаил Верозуб. В итоге 75% «Открытой мобильной платформы» выкуипл «Ростелеком».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Sailfish
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