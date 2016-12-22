«Ростелеком» купил разработчика мобильной операционной системы

«Ростелеком» заключил договор о покупке 75% компаний «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон», которые занимаются разработкой операционной системы для мобильных устройств Sailfish. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «Ростелекома».

Сумма сделки не раскрывается. В апреле 2017 года «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что продавец компаний оценивал весь актив в $50 млн.

«Открытая мобильная платформа» — разработчик отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS Rus, созданной на базе операционной системы Sailfish с открытым исходным кодом. Компания «Вотрон» владеет мажоритарным пакетом акций финской компании Jolla — разработчика Sailfish и мобильных устройств под собственным брендом. Контролирующим акционером обеих компаний прямо или косвенно является владелец группы ЕСН Григорий Березкин.

В начале февраля собеседники РБК, близкие к сторонам сделки, рассказывали, что «Ростелеком» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке долей в «Открытой мобильной платформы» и «Вотрон».

Сделка соответствует стратегии «Ростелекома» по формированию для заказчиков «комплексного предложения с полным спектром цифровых услуг», говорится в сообщении оператора. «Мобильная операционная система органично дополняет наше продуктовое предложение, и мы надеемся, что она станет актуальным решением для создания корпоративного смартфона, предоставляющего все необходимые функции, включая связь, почту, документооборот, облачные сервисы, и т.д. Уникальность Sailfish Mobile OS RUS заключается в том, что это — единственная представленная на рынке мобильная операционная система, которая может быть полностью локализована», — приведены в сообщении слова президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. На данный момент Sailfish Mobile OS RUS является единственной мобильной операционной системой, включенной в реестр отечественного программного обеспечения, продуктам которого госорганы должны отдавать предпочтение при закупках.

Представитель группы ЕСН Марианна Белоусова назвала партнерство с «Ростелекомом» «важным стратегическим шагом в развитии мобильной операционной системы Sailfish OS в России». «Мы видим, что интерес к развитию экосистемы Sailfish со стороны российских и международных технологических компаний растет, и рассчитываем на появление новых бизнес-возможностей, которые даст партнерство с ведущим российским телекоммуникационным холдингом», — отметила она. В конце февраля «Открытая мобильная платформа» заключила соглашение с Harman International, «дочкой» Samsung Electronics, специализирующейся на технологиях для автомобильных, потребительских и корпоративных рынков. Сотрудничество, как ожидает глава «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес, должно ускорить появление новых приложений для Sailfish Mobile OS RUS.