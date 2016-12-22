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СМИ узнали о предложении закрепить принцип сетевой нейтральности в законе
Технологии и медиа, 03:09
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СМИ узнали о предложении закрепить принцип сетевой нейтральности в законе
Совет по цифровой экономике СовФеда рекомендует правительству законодательно закрепить принцип сетевой нейтральности, пишут СМИ. Пока что этот принцип регулируется базовым документом ФАС
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации предложит правительству закрепить принцип сетевой нейтральности на законодательном уровне. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект решения по первому заседанию совета. Источник газеты, знакомый с ходом подготовки документа, добавит, что проект будет доработан в ближайшие недели и направлен в правительство.

Принцип сетевой нейтральности запрещает провайдерам по собственной инициативе замедлять любой интернет-трафик или отдавать предпочтение некоторым сайтам.

В ФАС предложение закрепить принцип сетевой нейтральности «высоко оценивают», сказал газете заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин. «Принципы сетевой и технологической нейтральности являются базовыми для обеспечения условий справедливой конкуренции», — отметил он.

В 2016 году ФАС разработала базовый документ о принципах сетевой нейтральности для того, чтобы снизить барьеры доступа к контенту для конечных пользователей для сохранения интернета «как драйвера роста рынка телекоммуникаций». С документом согласились крупные провайдеры, а также «Яндекс» и Mail.ru Group и др. компании.

Вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков заявил газете, что на заседании Совета такое предложение не обсуждалось, а оператору ​неизвестно, каким образом предложение в такой формулировке попало в проект решения. Он добавил, что закрепление сетевого нейтралитета окажет негативное влияние на телекоммуникационный бизнес. «Это сделает невозможными, например, предложения для абонентов, когда не тарифицируется трафик социальных сетей», — сказал он «Коммерсанту». В «Мегафоне» газете сообщили, что считают необходимым обсудить предложение с операторами. В МТС отметили, что документом ФАС были закреплены комфортные для всех участников рынка» правила.

Ранее ФАС уже обвиняла крупных операторов в нарушении принципа сетевой нейтральности. Так, сотовые операторы устанавливали для банков с госучастием, в частности, Сбербанка и ВТБ, более низкие тарифы на рассылку СМС, чем для всех остальных. В итоге «Мегафону», МТС, «Билайну» и Tele2 были выданы предупреждения.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: "сетевая нейтральность"
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