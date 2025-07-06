TON запустила программу «золотых виз» в ОАЭ

На получение визы могут претендовать держатели Toncoin, которые вложат $100 тыс. сроком на три года и заплатят комиссию в $35 тыс. Документы будут распространяться на членов семей заявителей

Компания TON Foundation договорилась с властями Объединенных Арабских Эмиратов о запуске программы, которая позволит держателям криптовалюты Toncoin получить «золотую визу» в эту страну сроком на 10 лет.

Заявители могут претендовать на получение визы, вложив в TON сумму в $100 тыс. сроком на три года и заплатив комиссию в размере $35 тыс.

Процесс оформления документов займет около семи недель, виза будет распространяться на супругов, детей и родителей заявителя, уточняет CryptoBriefing. На сайте TON программу назвали альтернативой традиционной «золотой визе» ОАЭ, для получения которой требуется инвестировать не менее $540 тыс. в недвижимость или бизнес.

На фоне этих новостей курс Toncoin вырос на 12%, превысив $3, сообщает Binance.

Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым несколько лет работала над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В 2020 году Дуров и его брат Николай отказались от проекта из-за судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), платформу запустили без их участия. В сентябре 2023 года, после интеграции криптокошелька TON Wallet в Telegram, Toncoin вошел в топ-10 крупнейших по капитализации криптовалют. В начале 2025-го Дуров сообщил, что TON станет эксклюзивным партнером Telegram в сфере блокчейна.

В июне Дуров заявил, что блокчейн TON вышел на второе место после Ethereum по объему сделок с NFT (невзаимозаменяемых токенов), сославшись на популярность токенизированных стикеров и подарков в Telegram.