Сеть «Киномакс» отменила все показы нового эпизода шоу Александра Гудкова
Сеть «Киномакс» отменила все сеансы нового эпизода шоу «Подземелья Чикен Карри» Александра Гудкова, сообщила пресс-служба компании в своем телеграм-канале. По ее словам, это произошло после обращения региональных властей и патриотических организаций.
«Сеть кинотеатров «Киномакс» не обладала и не обладает должной информацией о противоправных действиях со стороны создателей фильма, поскольку они отсутствуют в списках иноагентов и экстремистов, не находятся под следствием», — заявила она. В компании пообещали вернуть деньги за купленные билеты.
В студии проекта сообщили в телеграм-канале, что «пояснения к отменам кинопоказов» уже записаны. «Сейчас пересмотрим разок, что наговорили. Если все ок, выложим», — написали там.
Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн написал, что обратился в Минкультуры с требованием отменить прокатное удостоверение на шоу Гудкова. Хинштейн обвинил комика в финансировании ВСУ. Ранее депутат размещал видео с концерта в Латвии с участием Гудкова, но слова в поддержку Украины на кадрах произносит другой человек, отмечают «Осторожно, новости».
Позже в тот же день в Минкультуры заявили, что ведомство не получало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту «Подземелье Чикен Карри» «Черное небо вампиров». 3 июля в студии проекта написали, что шоу отменили в Тольятти, Череповце и Мытищах.
«Подземелье Чикен Карри» — комедийное YouTube-шоу, в котором ведущие играют со знаменитостями в настольную игру, правила которой основаны на игровой системе Dungeons & Dragons пятой редакции. Показы в кино были запланированы на 7 июля.
Александр Гудков — экс-капитан команды КВН «Федор Двинятин», один из создателей программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале», на передаче выступал соведущим Ивана Урганта. В 2022 году он раскритиковал начало военной операции.