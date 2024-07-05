Сеть «Киномакс» отменила все показы нового эпизода шоу Александра Гудкова

Накануне Хинштейн сообщил, что обратился с требованием снять прокатное удостоверение на фильм Гудкова. В Минкультуры заявили, что не получали заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту

Александр Гудков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сеть «Киномакс» отменила все сеансы нового эпизода шоу «Подземелья Чикен Карри» Александра Гудкова, сообщила пресс-служба компании в своем телеграм-канале. По ее словам, это произошло после обращения региональных властей и патриотических организаций.

«Сеть кинотеатров «Киномакс» не обладала и не обладает должной информацией о противоправных действиях со стороны создателей фильма, поскольку они отсутствуют в списках иноагентов и экстремистов, не находятся под следствием», — заявила она. В компании пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

В студии проекта сообщили в телеграм-канале, что «пояснения к отменам кинопоказов» уже записаны. «Сейчас пересмотрим разок, что наговорили. Если все ок, выложим», — написали там.

Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн написал, что обратился в Минкультуры с требованием отменить прокатное удостоверение на шоу Гудкова. Хинштейн обвинил комика в финансировании ВСУ. Ранее депутат размещал видео с концерта в Латвии с участием Гудкова, но слова в поддержку Украины на кадрах произносит другой человек, отмечают «Осторожно, новости».

Позже в тот же день в Минкультуры заявили, что ведомство не получало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту «Подземелье Чикен Карри» «Черное небо вампиров». 3 июля в студии проекта написали, что шоу отменили в Тольятти, Череповце и Мытищах.

«Подземелье Чикен Карри» — комедийное YouTube-шоу, в котором ведущие играют со знаменитостями в настольную игру, правила которой основаны на игровой системе Dungeons & Dragons пятой редакции. Показы в кино были запланированы на 7 июля.

Александр Гудков — экс-капитан команды КВН «Федор Двинятин», один из создателей программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале», на передаче выступал соведущим Ивана Урганта. В 2022 году он раскритиковал начало военной операции.