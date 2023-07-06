Аналог Twitter от Цукерберга стал самым скачиваемым приложением в России

Приложение Threads от Марка Цукерберга стало самым скачиваемым в России в день официального запуска. Но возможность коммерческого сотрудничества с новой платформой пока остается под вопросом

Марк Цукерберг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В четверг, 6 июня, Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена, а принадлежащие ей Facebook и Instagram заблокированы) запустила новую соцсеть Threads, которая позиционируется как конкурент Twitter.

В тот же день приложение Threads заняло первое место в топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России, свидетельствуют данные аналитической платформы data.ai. Аналогичную позицию приложение заняло на iOS в США. В Google Play приложение не попало в рейтинг.

Глава Meta Марк Цукерберг в своем аккаунте в Threads писал, что за первые семь часов в приложении зарегистрировалось больше 10 млн пользователей. По данным журналиста The Verge Ричарда Лоулера, примерно на 19:00 мск в новой соцсети было создано уже более 30 млн профайлов.

Чем Threads отличается от Twitter и как может зарабатывать новая соцсеть, разбирался РБК.

Чем отличается Threads

Threads была создана на базе Instagram, и пользователи этой соцсети могут перенести из нее личные данные, аватар, подписки.

Интеграцию с Instagram эксперты называют одним из основных преимуществ Threads — ежемесячное число активных пользователей Instagram осенью прошлого года достигло 2 млрд. Для сравнения: у Twitter на ноябрь 2022 года было 259,4 млн активных пользователей, заявлял владелец этой соцсети Илон Маск.

Зарегистрироваться в новом проекте можно и без аккаунта в Instagram. Удалить свой профиль в Threads можно только совместно с аккаунтом в Instagram. При этом пользователей, у которых не было такого аккаунта, соцсеть в своей политике конфиденциальности предупредила, что «возможности по рассмотрению запроса [об удалении аккаунта] могут быть ограничены и что Threads «не может гарантировать» одобрение такого запроса.

В Threads можно публиковать текстовые сообщения, отвечать на них, ставить лайки и делиться чужими постами в своем профиле. Лимит знаков в одном сообщении в Threads составляет 500 символов, максимальная длина видео — 5 минут. Для сравнения: у Twitter эти показатели составляют 4 тыс. и 2 минуты 20 секунд соответственно.

Рекомендательная лента в Threads переводится как «ветка». В отличие от Instagram в новой соцсети нет возможности редактировать подпись к постам, нет хештегов и возможности перейти в режим чтения контента только тех пользователей, на которых подписан. В Threads отсутствуют голосовые записи, аудиозаписи, gif, как в Twitter.

Создатели планируют сделать Threads совместимым с ActivityPub — открытым протоколом социальной сети, созданным консорциумом World Wide Web. Это сделает Threads совместимой с другими приложениями, поддерживающими протокол, такими как Mastodon и WordPress. Пользователи перечисленных платформ смогут взаимодействовать друг с другом, не создавая отдельных аккаунтов в каждом из сервисов, а разработчики новых функций для одной платформы смогут легко интегрировать их в остальные.

К настоящему времени в Threads зарегистрировались такие известные личности, как медиамагнат Майкл Блумберг, создатель Microsoft Билл Гейтс, певицы Shakira и Дженнифер Лопез, актер и политик Арнольд Шварценнеггер, исполнители главных ролей в турецком сериале «Постучись в мою дверь» Керем Бурсин и Ханде Эрчерл, российские техноблогер Wylsacom, певец Егор Крид и другие.

Пока Threads не объявила модель будущей монетизации. В ответ на вопрос одного из пользователей, когда соцсеть начнет размещать рекламу, Марк Цукерберг написал, что «сначала нужно сделать так, чтобы продукт хорошо работал, затем определиться, сможет ли он набрать 1 млрд пользователей, а только после этого думать о монетизации».

В условиях использования Threads сказано о запрете использования приложения в каких-либо коммерческих целях. В аналогичном документе Instagram указано, что в соцсети может размещаться брендированный контент, который продвигает товары или услуги в рамках коммерческих отношений.

По словам директора по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карена Казаряна, Meta могла отказаться от размещения рекламы сразу после запуска приложения, чтобы «лишний раз не злить антимонопольного регулятора США» (ранее власти этой страны предъявляли претензии Facebook, что компания стала слишком большой и заняла монопольное положение после приобретения Instagram и WhatsApp). Он предположил, что со временем в новой соцсети может появиться реклама, но более вероятной считает модель монетизации мессенджера WhatsApp (также принадлежит Meta), который зарабатывает за счет использования данных пользователей для таргетирования рекламы на Facebook, а также на брендированных аккаунтах для бизнеса с дополнительным функционалом.

Сможет ли соцсеть работать в России

В России Threads работает только с VPN, убедился корреспондент РБК. Ранее Роскомнадзор сообщил РБК, что пока не намерен блокировать Threads. Представитель ведомства напомнил, что по иску Генпрокуратуры суд запретил деятельность Meta Platforms по реализации соцсетей Facebook и Instagram. Эксперты отмечали, что судьба Threads в России будет во многом зависеть от политики компании в отношении размещаемой пользователями информации. Если владельцы соцсети обеспечат фильтрацию публикуемого контента и распространения «запрещенной» информации, будут немедленно удалять спорные публикации по запросу Роскомнадзора, то новая соцсеть сможет работать на территории России, говорили они.

На данный момент в Threads блокируются оскорбительные выражения в отношении России и россиян, следует из сообщений пользователей, чьи подобные комментарии удалила соцсеть. В объяснении Threads указала, что удалила материалы, «потому что они нарушали правила сообщества (язык вражды или враждебные символы)».

Однако отдельные пользователи платформы начали высказывать опасения, что бренды не смогут вести свои «ветки» в Threads, поскольку она запущена экстремистской Meta на основе запрещенного Instagram. Преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Александра Орехович отметила, что Threads, согласно ее политике конфиденциальности, — это не отдельная платформа, а сервис, «предоставляемый Instagram и являющийся частью платформы Instagram». «Этот факт означает, что его использование — это использование платформы Meta, чья деятельность признана экстремистской. Это, в свою очередь, означает, что риски использования Threads ровно такие же, как риски использования Instagram: пользоваться можно (об этом прямо говорится в решении суда о признании деятельности Meta экстремистской), а вот любые интеграции, в соответствии с которыми Instagram будет получать от пользователя деньги, — будут иметь риски», — указала Орехович.