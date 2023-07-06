Домодедово открыло новый сегмент терминала размером с 10 Красных площадей

Т2 начнет обслуживать международные рейсы с 11 июля. На крыше нового сегмента будет открыта первая в Москве смотровая площадка в аэропорту. Всего в него было инвестировано более 42 млрд руб.

В московском аэропорту Домодедово открылся новый сегмент пассажирского терминала — Т2, передает корреспондент РБК. Площадь аэропорта была увеличена почти на 240 тыс. кв. м.

Начать обслуживать рейсы планируется с 11 июля, Т2 будет принимать и отправлять пассажиров международных рейсов. Совокупная пропускная способность превысит 60 млн человек в год и 3100 вылетающих пассажиров в час. Новый сегмент состоит из семи этажей, которые включают детскую зону, медпункт, кабинет вакцинации, магазины Duty Free площадью примерно 5 тыс. кв. м, зону досмотра и пограничный контроль.

Также Т2 оборудован автоматической системой сортировки багажа Early Storage System: 12 трехметровых стеллажей, между которыми по специальным рельсам со скоростью 14 км/ч двигаются шесть роботов, способных в течение двух минут с момента поступления команды найти необходимый лоток и перевезти чемодан к месту комплектации рейса, отмечает пресс-служба аэропорта. «Каждый багаж будет ехать на своем поддоне, который идентифицируется в информсистеме. Скорость движения багажа — 1,3 м/с», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

В Т2 было инвестировано более 42 млрд руб. Новый сегмент содержит 84 стойки регистрации и четыре — для негабаритного багажа, а также 22 выхода на посадку (16 — контактные места стоянок, еще шесть — автобусные) и 18 телетрапов. Зона регистрации оснащена тремя «островами» по 28 секций. Выдача багажа будет осуществляться с помощью шести лент транспортеров.

На крыше терминала будет открыта первая в Москве смотровая площадка в аэропорту. Она находится в зоне вылета.