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Программа Михаила Ковальчука больше не будет выходить на «Пятом канале»
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Программа Михаила Ковальчука больше не будет выходить на «Пятом канале»
Технологии и медиа, 16:17
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Программа Михаила Ковальчука больше не будет выходить на «Пятом канале»
Программа «Истории из будущего» главы Курчатовского института Михаила Ковальчука не будет выходить на «Пятом канале», который показывал ее восемь лет. Передача переходит на канал «Культура»
Михаил Ковальчук (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Авторская передача президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука «Истории из будущего» в новом телевизионном сезоне сменит телеканал. Вместо «Пятого» программу о научных инновациях теперь будет показывать принадлежащий ВГТРК телеканал «Россия К» (ранее «Культура»).

Такое решение стало результатом договоренностей между автором проекта, госхолдингом и Национальной медиа группой, основного акционера «Пятого канала». Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала, отказавшись от дополнительных комментариев. В пресс-службе ВГТРК подтвердили, что программа Ковальчука в новом сезоне появится в эфире «России К». Сам ведущий и представитель Национальной медиа группы отказались от комментариев.

Авторская программа «Истории из будущего» Михаила Ковальчука выходит на российском ТВ более десяти лет. В частности, с апреля по июнь 2007 года ее показывал канал «Культура». Более года эту передачу могли смотреть зрители «Первого канала». А с января 2010-го «Истории из будущего» начали выходить на «Пятом канале».

Президентом Национальной медиа группы является Кирилл Ковальчук, сын ученого и племянник бизнесмена Юрия Ковальчука. Подконтрольный последнему банк «Россия» был одним из основателей медиагруппы, которая помимо «Пятого канала» контролирует, в частности, РЕН ТВ, 25% «Первого канала», газету «Известия» и десяток тематических каналов (Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, Cartoon Network, «TV 1000 Русское кино» и др.)

Выходившие по воскресеньям «Истории из будущего» представляют собой цикл интервью «с учеными, исследователями и научными экспертами», указано на сайте «Пятого канала». «Гости программы умеют доступно рассказывать о главных научных инновациях», — уточняет вещатель. Гостями Михаила Ковальчука были, в частности, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель ВЭБа Сергей Горьков, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В прошлом году передачу Ковальчука посмотрели, по данным Mediascope, в среднем 0,3% жителей российских мегаполисов старше четырех лет и 1,7% всех, у кого в тот момент был включен телевизор. Аналогичные показатели всего «Пятого канала» в прошлом году равнялись соответственно почти 1 и 6,1%. 

У «России К», где теперь будет выходить передача Ковальчука, показатели ниже, чем у «Пятого канала»: ее в прошлом году смотрели в среднем лишь 0,2% жителей крупных городов старше четырех лет и 1,2% всех, кто включал телевизор.

Автор: Мария Истомина.
Теги: «Культура» , ВГТРК , Курчатовский институт , Михаил Ковальчук , Юрий Ковальчук , Национальная медиа группа ...
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