«Коммерсантъ» узнал о предложении ФСБ создать базу IMEI-кодов телефонов

Единая база уникальных кодов мобильных телефонов позволит силовикам эффективнее бороться с преступностью, считает ФСБ. Минцифры предложение ФСБ поддержало и уже проводит необходимые исследования

Фото: Sean Gallup / Getty Images

ФСБ предложило Минцифры создать прототип централизованной базы IMEI-кодов — International Mobile Equipment Identity — уникальных кодов, которые присваивают мобильным аппаратам, — и разработать законопроекты, которые бы позволили ее внедрить, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правительстве. Минцифры подтвердило, что получило предложение ФСБ и поддерживает его. В ведомстве сообщили, что прорабатывают дальнейшие шаги, в том числе проведение научно-исследовательских работ и разработок, нужных для появления такой базы.

Необходимость базы IMEI-кодов ФСБ объясняет необходимостью «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов», а также «повысить эффективность проведения оперативно-разыскных мероприятий».

Различные российские ведомства ранее предлагали и обсуждали создание различных баз IMEI-кодов. Так, например, в 2020–2021 годах обсуждались поправки в закон «О связи», касающиеся удаленной регистрации сим-карт. Изменения были направлены на борьбу с распространением серых сим-карт, которые чаще всего оформлены на юридические лица и индивидуальных предпринимателей.

Поправки, принятые летом 2021 года, обязали юрлица и ИП, заключившие с операторами договоры об оказании услуг своим сотрудникам (так называемые корпоративные абоненты), вносить их данные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Требования не распространяются на организации, заключившие договор об оказании услуг связи в рамках госзакупок. Для контроля выполнения этого требования Роскомнадзор должен создать специальную информационную систему. За три года на нее потребуется 386,5 млн руб., говорилось в документах этого ведомства.

Крупнейшие сотовые операторы России — МТС и «МегаФон» — включали эти поправки в раздел рисков в своей годовой отчетности. Как указала МТС в своем отчете, при внесении IMEI в ЕСИА не предусмотрено требований о его уникальности, не существует критериев уникальности. Нет порядка и оснований внесения IMEI в систему и его привязки к абонентскому номеру, проведения оператором проверки уникальности идентификатора при утрате устройства пользователем. «МегаФон» в своем отчете указывал, что крупные операторы оценивают дополнительные расходы после вступления закона в силу в более чем 10 млрд руб. в год на каждого. В эту сумму входит потеря выручки от невозможности использования собственных систем идентификации и ЕСИА для дистанционного заключения договоров, потеря выручки от корпоративных клиентов и устройств интернета вещей, услуги которым придется отключить, а также затраты на интеграцию с системой мониторинга Роскомнадзора.

Позднее Минцифры предложило отказаться от идеи обязательной регистрации сим-карт, которые уже используются в счетчиках, банкоматах и других устройствах интернета вещей.

Читайте на РБК Pro Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Помогает ли гимнастика для глаз улучшить зрение Помогает ли гимнастика для глаз улучшить зрение Статьи Pro Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России Статьи Pro Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Статьи Pro Налоговые нюансы: что надо иметь ввиду при открытии бизнеса в Армении Налоговые нюансы: что надо иметь ввиду при открытии бизнеса в Армении Статьи

В 2019 году в Совфеде также предлагали ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по IMEI-кодам. Предполагалось, что физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг, в том числе не только телефоны, но и планшеты, ноутбуки и другие устройства. В противном случае сенаторы предлагали обязать провайдеров блокировать устройство. Также обсуждалось, что такая регистрация позволит блокировать мобильные устройства в случае кражи.

Регистрация всех мобильных устройств с доступом в интернет повысит уровень безопасности в стране, говорил тогда вице-премьер Максим Акимов. Однако он подчеркнул, что правительство выступает против того, чтобы сделать эту регистрацию платной.

Как указывает «Коммерсантъ», ранее предполагалось, что базу IMEI будет вести Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Заместитель гендиректора ЦНИИС по науке Алексей Захаров сообщил газете, что институт продолжает исследования в области IMEI-кодов «в инициативном порядке».

По его словам, проведенный в 2019 году пилотный проект показал, что можно реализовать систему, при которой телефоны, чьи IMEI-коды не включены в базу, не получали бы доступа к сетям: «Тестировались отечественные программные продукты и разработка ЦНИИС на основе базы данных перенесенных номеров, так что все готово для работы в условиях санкций», — сказал он «Коммерсанту».