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«Коммерсантъ» узнал о предложении ФСБ создать базу IMEI-кодов телефонов

Единая база уникальных кодов мобильных телефонов позволит силовикам эффективнее бороться с преступностью, считает ФСБ. Минцифры предложение ФСБ поддержало и уже проводит необходимые исследования
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

ФСБ предложило Минцифры создать прототип централизованной базы IMEI-кодов — International Mobile Equipment Identity — уникальных кодов, которые присваивают мобильным аппаратам, — и разработать законопроекты, которые бы позволили ее внедрить, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в правительстве. Минцифры подтвердило, что получило предложение ФСБ и поддерживает его. В ведомстве сообщили, что прорабатывают дальнейшие шаги, в том числе проведение научно-исследовательских работ и разработок, нужных для появления такой базы.

Необходимость базы IMEI-кодов ФСБ объясняет необходимостью «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов», а также «повысить эффективность проведения оперативно-разыскных мероприятий».

Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах
Технологии и медиа
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Различные российские ведомства ранее предлагали и обсуждали создание различных баз IMEI-кодов. Так, например, в 2020–2021 годах обсуждались поправки в закон «О связи», касающиеся удаленной регистрации сим-карт. Изменения были направлены на борьбу с распространением серых сим-карт, которые чаще всего оформлены на юридические лица и индивидуальных предпринимателей.

Поправки, принятые летом 2021 года, обязали юрлица и ИП, заключившие с операторами договоры об оказании услуг своим сотрудникам (так называемые корпоративные абоненты), вносить их данные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Требования не распространяются на организации, заключившие договор об оказании услуг связи в рамках госзакупок. Для контроля выполнения этого требования Роскомнадзор должен создать специальную информационную систему. За три года на нее потребуется 386,5 млн руб., говорилось в документах этого ведомства.

Крупнейшие сотовые операторы России — МТС и «МегаФон» — включали эти поправки в раздел рисков в своей годовой отчетности. Как указала МТС в своем отчете, при внесении IMEI в ЕСИА не предусмотрено требований о его уникальности, не существует критериев уникальности. Нет порядка и оснований внесения IMEI в систему и его привязки к абонентскому номеру, проведения оператором проверки уникальности идентификатора при утрате устройства пользователем. «МегаФон» в своем отчете указывал, что крупные операторы оценивают дополнительные расходы после вступления закона в силу в более чем 10 млрд руб. в год на каждого. В эту сумму входит потеря выручки от невозможности использования собственных систем идентификации и ЕСИА для дистанционного заключения договоров, потеря выручки от корпоративных клиентов и устройств интернета вещей, услуги которым придется отключить, а также затраты на интеграцию с системой мониторинга Роскомнадзора.

Позднее Минцифры предложило отказаться от идеи обязательной регистрации сим-карт, которые уже используются в счетчиках, банкоматах и других устройствах интернета вещей.

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Телефоны ставят на учет: зачем нужна регистрация всех мобильных в России
Политика
Фото:Сергей Расулов / РИА Новости

В 2019 году в Совфеде также предлагали ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по IMEI-кодам. Предполагалось, что физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг, в том числе не только телефоны, но и планшеты, ноутбуки и другие устройства. В противном случае сенаторы предлагали обязать провайдеров блокировать устройство. Также обсуждалось, что такая регистрация позволит блокировать мобильные устройства в случае кражи.

Регистрация всех мобильных устройств с доступом в интернет повысит уровень безопасности в стране, говорил тогда вице-премьер Максим Акимов. Однако он подчеркнул, что правительство выступает против того, чтобы сделать эту регистрацию платной.

Как указывает «Коммерсантъ», ранее предполагалось, что базу IMEI будет вести Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Заместитель гендиректора ЦНИИС по науке Алексей Захаров сообщил газете, что институт продолжает исследования в области IMEI-кодов «в инициативном порядке».

По его словам, проведенный в 2019 году пилотный проект показал, что можно реализовать систему, при которой телефоны, чьи IMEI-коды не включены в базу, не получали бы доступа к сетям: «Тестировались отечественные программные продукты и разработка ЦНИИС на основе базы данных перенесенных номеров, так что все готово для работы в условиях санкций», — сказал он «Коммерсанту».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
ФСБ телефоны Минцифры база данных
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