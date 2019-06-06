SberCloud будет развивать искусственный интеллект с американской Nvidia

В рамках ПМЭФ «дочка» Сбербанка SberCloud подписала соглашение о сотрудничестве с американской Nvidia. Компании рассчитывают вместе разрабатывать и внедрять в России продукты и услуги на базе искусственного интеллекта

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В четверг, 6 июня, «дочка» Сбербанка «Облачные технологии» (оказывает облачные услуги под брендом SberCloud) подписала соглашение с американской Nvidia Corporation на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Сбербанка.

Соглашение подразумевает совместную разработку и внедрение на российском рынке продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта. В частности, компании разработают стратегию внедрения искусственного интеллекта в экосистему Сбербанка, доработают решение SberCloud в области искусственного интеллекта AI Cloud, которое будут продавать как крупнейшим российским корпорациям, так и малому и среднему бизнесу, научным и образовательным учреждениям.

Пользователи AI Cloud с помощью единого портала управления смогут работать со всеми основными направлениями технологии искусственного интеллекта: анализом и синтезом речи, компьютерным зрением, распознаванием символов и текстов, системой поддержки принятия решений, автоматическим обучением компьютерных систем, отмечается в сообщении.

Кроме того, соглашение между SberCloud и Nvidia должно позволить начать разработку устройств, относящихся к «интернету вещей» (IoT) на базе технологий американской компании.