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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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SberCloud будет развивать искусственный интеллект с американской Nvidia
В рамках ПМЭФ «дочка» Сбербанка SberCloud подписала соглашение о сотрудничестве с американской Nvidia. Компании рассчитывают вместе разрабатывать и внедрять в России продукты и услуги на базе искусственного интеллекта
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В четверг, 6 июня, «дочка» Сбербанка «Облачные технологии» (оказывает облачные услуги под брендом SberCloud) подписала соглашение с американской Nvidia Corporation на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Сбербанка.

Соглашение подразумевает совместную разработку и внедрение на российском рынке продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта. В частности, компании разработают стратегию внедрения искусственного интеллекта в экосистему Сбербанка, доработают решение SberCloud в области искусственного интеллекта AI Cloud, которое будут продавать как крупнейшим российским корпорациям, так и малому и среднему бизнесу, научным и образовательным учреждениям.

Пользователи AI Cloud с помощью единого портала управления смогут работать со всеми основными направлениями технологии искусственного интеллекта: анализом и синтезом речи, компьютерным зрением, распознаванием символов и текстов, системой поддержки принятия решений, автоматическим обучением компьютерных систем, отмечается в сообщении.

Кроме того, соглашение между SberCloud и Nvidia должно позволить начать разработку устройств, относящихся к «интернету вещей» (IoT) на базе технологий американской компании.

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В декабре 2017 года Сбербанк утвердил новую стратегию, согласно которой к 2020-му он должен трансформироваться в универсальную технологичную компанию, конкурентами которой могут стать Google, Amazon и Alibaba. В начале марта Сбербанк зарегистрировал почти 200 доменных имен, содержащих слово sber. По данным Rusbase, Сбербанк также приобрел интернет-адреса sberkolonka.ru и sberstanciya.ru и рассматривает возможность выпустить собственную «умную» колонку.

Представитель Сбербанка не стал комментировать, какие устройства могут производиться в кооперации с Nvidia.

Партнеры в облаках

Сбербанк объявил о создании облачной платформы SberCloud в апреле 2018 года. Платформа должна была объединить облачные услуги, оказываемые от имени самой компании, а также ее партнеров. В частности, в феврале этого года на ней появились услуги облачной «дочки» Amazon — Amazon Web Services (AWS). Одновременно услуги на платформе стали доступны любым желающим (до этого она работала для внутреннего пользования Сбербанка и отдельных его клиентов).

Как пояснил РБК исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский, невозможно оптимально развивать различные услуги, когда инфраструктура, дата-центры находятся в Швейцарии или в США, а большинство глобальных облачных провайдеров продают свои услуги на российском рынке, но не имеют физического присутствия в России, например, AWS, Google Cloud. «Сбербанк из-за большого объема собственных данных и архитектурных соображений построения инфраструктуры никогда не смог бы использовать только услуги этих компаний, так же как и в других крупных компаниях в России. Поэтому мы решили сами развивать собственную облачную инфраструктуру, а потом предлагать ее в виде сервиса другим компаниям», — рассказал Рафаловский.

Кроме того, хранение данных в России предписывает российское законодательство. Например, закон «О персональных данных» (предписывает хранить подобные данные россиян на территории страны) или «закон Яровой» (по нему операторы связи и интернет-компании должны хранить в срок до полугода записи разговоров и переписку своих пользователей).

Автор: Анна Балашова
Теги: «Сбербанк», искусственный интеллект, облачные сервисы, Amazon
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