Союз журналистов попросил разрешить СМИ рекламировать пиво и лекарства

Следует ввести налоговый мораторий и позволить СМИ рекламировать пиво и рецептурные лекарства, настаивают в Союзе журналистов, указав, что эти меры позволят «пережить сложные времена» для большинства редакций

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Чтобы помочь СМИ на фоне санкций и сокращения рекламных доходов, необходимо контролировать подорожание связи и разрешить изданиям рекламировать пиво и рецептурные лекарства. Такие предложения содержатся в обращении Союза журналистов России (СЖР), направленном в Госдуму и правительство, говорится на сайте организации.

Рост стоимости бумаги российского производства также следует контролировать, считают в СЖР, предложив обеспечить это «вплоть до моратория». Кроме того, в организации уверены в необходимости приостановить проведение налоговых проверок СМИ и упростить процедуру ускоренного продления или переоформления вещательных лицензий на 2022 и 2023 годы.

«Необходимо учитывать, что взвешенная оценка событий средствами массовой информации — задача государственной важности», — подчеркнули в Союзе журналистов.

Выполнение этих и ряда других предложенных мер, содержание которых в сообщении не уточняется, позволит российским журналистам «пережить сложные времена», уверены в СЖР.

Цены на бумагу в России начали расти после объявления финской Kemira о прекращении поставок хлората натрия в Россию и Белоруссию, с его помощью производится отбеливание целлюлозы для производства белой бумаги. По подсчетам «РБК Петербург», цена стандартной пачки бумаги выросла в шесть раз за две недели с начала марта. Цены выросли и в других городах: Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске и Петрозаводске.

В конце марта ФАС начала проверку, пообещав принять меры в случае обнаружения «необоснованного превышения цен отдельными продавцами». В начале апреля в Минпромторге заявили, что цены на бумагу возвращаются на досанкционный уровень. «Из-за того, что компания занимает примерно 40% рынка, нехватка продукции стала заметной, и цены действительно сильно выросли из-за этого временного локального дефицита, причем у некоторых перекупщиков — более чем в 20 раз», — рассказал тогда замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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Он добавил, что уже нашли новых поставщиков в Китае и Индии, также решено пользоваться отечественными химикатами. Замминистра отметил, что бумага будет «немножко другого цвета, не ярко-белая».