Суд в Петербурге запретил распространять фильм «Зеленый слоник»

Эксперты сочли, что лента может нанести вред психическому здоровью детей и спровоцировать навязчивые переживания. Режиссер назвала «Зеленого слоника» трагической картиной, которая отражает боль России

Фото: Jorge Silva / Reuters

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил культовый трэш-фильм «Зеленый слоник», сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Прокурор просил признать ленты «Зеленый слоник» (1999), «Ниндзя-убийца» (2009) и «Эксперимент за стеклом» (2020) запрещенными из-за демонстрации сцен насилия, расчленения и других способов убийств в особо жестокой форме. Истец отметил, что сайты с перечисленными фильмами не маркированы знаками о возрастных ограничениях.

Специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования решили, что просмотр этих картин несовершеннолетними может повредить их психическому здоровью и повысить риск суицидального поведения. Они считают, что «Зеленый слоник», где детально показаны эпизоды жестоких убийств, может вызвать у детей страх, ужас или панику.

Эксперты указали, что в картине есть сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство. Шокирующий сюжет и видеоряд провоцируют навязчивые переживания, отметили они.

Сайты с перечисленными фильмами на портале Lordzfilm уже перестали открываться из России.

«Зеленый слоник» был снят режиссером Светланой Басковой в жанре трэш. Главные роли исполнили Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев.

Читайте на РБК Pro Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы Pro Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний Инструкции Pro Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи Pro Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать Инструкции Pro Какие риски параллельного импорта грозят России Какие риски параллельного импорта грозят России Статьи Pro Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Статьи

«Для меня это трагическая картина, которая говорит о разложении в армии, которое было в то время. Хотя сам фильм не только о войне или об армии, он говорит о состоянии всего общества в тот момент. Да, в картине много мата, но тогда мат был более употребим, нежели сейчас. И его использование было инструментом говорения правды, которой нам тогда не говорили. Вы хотя бы через мат поймите, что происходит на самом деле», — заявила Баскова в комментарии RTVI.

Режиссер отметила, что не способствовала распространению картины, однако фильм стал популярным. Она переживала, что нанесет кому-либо психический вред, но сейчас относится к своему творению равнодушно и не хочет, чтобы на него обращали внимание.

Боевик «Ниндзя-убийца» режиссера Джеймса Мактига вышел на экраны в 2009 году. Картина рассказывает о похождениях Рейзо — одного из самых опасных ниндзя в мире, которого воспитали как профессионального убийцу.

Триллер «Эксперимент за стеклом» снял в 2020 году режиссер Джейсон Уильям Ли. По сюжету восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу. Их судьбу решают зрители, которые выбирают для них опасные испытания.