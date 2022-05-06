Суд в Петербурге запретил распространять фильм «Зеленый слоник»
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил культовый трэш-фильм «Зеленый слоник», сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.
Прокурор просил признать ленты «Зеленый слоник» (1999), «Ниндзя-убийца» (2009) и «Эксперимент за стеклом» (2020) запрещенными из-за демонстрации сцен насилия, расчленения и других способов убийств в особо жестокой форме. Истец отметил, что сайты с перечисленными фильмами не маркированы знаками о возрастных ограничениях.
Специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования решили, что просмотр этих картин несовершеннолетними может повредить их психическому здоровью и повысить риск суицидального поведения. Они считают, что «Зеленый слоник», где детально показаны эпизоды жестоких убийств, может вызвать у детей страх, ужас или панику.
Эксперты указали, что в картине есть сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство. Шокирующий сюжет и видеоряд провоцируют навязчивые переживания, отметили они.
Сайты с перечисленными фильмами на портале Lordzfilm уже перестали открываться из России.
«Зеленый слоник» был снят режиссером Светланой Басковой в жанре трэш. Главные роли исполнили Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев.
«Для меня это трагическая картина, которая говорит о разложении в армии, которое было в то время. Хотя сам фильм не только о войне или об армии, он говорит о состоянии всего общества в тот момент. Да, в картине много мата, но тогда мат был более употребим, нежели сейчас. И его использование было инструментом говорения правды, которой нам тогда не говорили. Вы хотя бы через мат поймите, что происходит на самом деле», — заявила Баскова в комментарии RTVI.
Режиссер отметила, что не способствовала распространению картины, однако фильм стал популярным. Она переживала, что нанесет кому-либо психический вред, но сейчас относится к своему творению равнодушно и не хочет, чтобы на него обращали внимание.
Боевик «Ниндзя-убийца» режиссера Джеймса Мактига вышел на экраны в 2009 году. Картина рассказывает о похождениях Рейзо — одного из самых опасных ниндзя в мире, которого воспитали как профессионального убийцу.
Триллер «Эксперимент за стеклом» снял в 2020 году режиссер Джейсон Уильям Ли. По сюжету восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу. Их судьбу решают зрители, которые выбирают для них опасные испытания.