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Эксперт назвал самые популярные пароли россиян

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Самыми популярными паролями в России и мире в начале 2020 года остаются комбинации символов, которые легко запомнить и набрать на клавиатуре. Об этом сообщил основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян, передает агентство «Прайм».

По его словам, в топ-10 наиболее распространенных паролей вошли несколько последовательных комбинаций цифровых рядов от 1 до 0, qwerty, password, qwerty123, 1q2w3e. Из паролей кириллицей самыми популярными являются «пароль», «йцукен», «я», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «андрей», «солнышко».

По словам Оганесяна, все эти комбинации отлично знают мошенники. Пароли, состоящие из чисел и слов наиболее часто взламывают, существуют даже специальные словари паролей.

Тем не менее эксперт отметил, что в результате расшифровки крупных утечек личных данных пользователей выясняется, что 80% паролей ранее не встречаются.

Эксперты назвали самые ненадежные пароли в мире
Общество
Фото: Shizuo Kambayashi / AP

Оганесян посоветовал при создании пароля использовать минимум 8–10 символов, буквы в разных регистрах, специальные знаки. Для часто вводимых паролей можно использовать длинное предложение, из первых символов которого будет составлена кодовая комбинация.

По мнению экспертов компании NordPass, самыми ненадежными паролями являются наиболее популярные комбинации — цифровые ряды 12345, 111111, 123321, идущие вряд на клавиатуре буквы qwerty или asdfgh, женские имена.

Специалисты объясняют нежелание пользователей придумывать сложные пароли мнением, что им нечего скрывать. При этом злоумышленники могут завладеть аккаунтами с фотографиями, личными записями и перепиской, которые будет сложно восстановить.

Теги: пароли, Россия
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