Эксперт назвал самые популярные пароли россиян

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Самыми популярными паролями в России и мире в начале 2020 года остаются комбинации символов, которые легко запомнить и набрать на клавиатуре. Об этом сообщил основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян, передает агентство «Прайм».

По его словам, в топ-10 наиболее распространенных паролей вошли несколько последовательных комбинаций цифровых рядов от 1 до 0, qwerty, password, qwerty123, 1q2w3e. Из паролей кириллицей самыми популярными являются «пароль», «йцукен», «я», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «андрей», «солнышко».

По словам Оганесяна, все эти комбинации отлично знают мошенники. Пароли, состоящие из чисел и слов наиболее часто взламывают, существуют даже специальные словари паролей.

Тем не менее эксперт отметил, что в результате расшифровки крупных утечек личных данных пользователей выясняется, что 80% паролей ранее не встречаются.