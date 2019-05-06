В работе «ВКонтакте» произошел сбой

На перебои в работе соцсети жаловались пользователи со всей России. Представитель «ВКонтакте» заявил, что проблема уже устранена

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.

Сообщения о трудностях пользователи соцсети стали присылать с 13:00 мск. Чаще всего они жалуются на проблемы в пользовании сайтом (48% от всех обращений), на проблемы со входом (34%), а также на трудности с отправкой сообщений другим пользователям (17%).

Представитель пресс-службы «ВКонтакте» в разговоре с РБК подтвердил факт сбоя. Спустя несколько минут он уточнил, что «неполадки полностью устранены».

Отчеты о сбоях, согласно карте на сайте Downdetector.ru, поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Краснодара, Казани, Челябинска и Нижнего Новгорода.

В последний раз сбой в работе «ВКонтакте» происходил в середине апреля.