В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Сообщения о трудностях пользователи соцсети стали присылать с 13:00 мск. Чаще всего они жалуются на проблемы в пользовании сайтом (48% от всех обращений), на проблемы со входом (34%), а также на трудности с отправкой сообщений другим пользователям (17%).
Представитель пресс-службы «ВКонтакте» в разговоре с РБК подтвердил факт сбоя. Спустя несколько минут он уточнил, что «неполадки полностью устранены».
Отчеты о сбоях, согласно карте на сайте Downdetector.ru, поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Краснодара, Казани, Челябинска и Нижнего Новгорода.
В последний раз сбой в работе «ВКонтакте» происходил в середине апреля.