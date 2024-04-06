Маск назвал ложью публикацию Reuters о бюджетных электромобилях Tesla

Маск обвинил Reuters во лжи. Ранее агентство сообщило об отказе Tesla выпускать бюджетные автомобили и планах «полностью сосредоточиться на роботакси» из-за разнообразия на рынке недорогих китайских кроссоверов

Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Глава Tesla Илон Маск назвал ложью публикацию Reuters об отказе автоконцерна от выпуска бюджетного электромобиля.

«Агентство Reuters лжет (снова)», — написал бизнесмен в соцсети X (ранее Twitter). Маск не уточнил, что именно в публикации не соответствует действительности.

Ранее Reuters со ссылкой на три источника и соответствующие документы Tesla сообщило об отказе автоконцерна от планов разработать недорогой электромобиль и намерении «полностью сосредоточиться на роботакси». Причиной такого решения был назван рост предложений на рынке со стороны производителей из Китая, стоимость автомобилей которых начинается с $10 тыс. (от 900 тыс. руб.).

В январе собеседники агентства анонсировали производство компактного кроссовера Redwood в середине 2025 года. Предполагалось, что его цена будет на уровне $25 тыс. (2,3 млн руб.). Сейчас Tesla предлагает электроавтомобили премиум-класса Model 3 и Model Y. Их цена варьируется от $37,5 тыс. до почти $45 тыс. (от 3,5 млн руб. до более чем 4,2 млн руб. по текущему курсу).

Создание бюджетного электроавтомобиля Маск в прошлом называл своей «мечтой». Их появление позволило бы автоконцерну увеличить продажи автомобилей до 20 млн к 2030 году, отмечает Reuters, ссылаясь на озвученные в 2020 году намерения бизнесмена. Этот показатель в свою очередь в два раза мог превысить производительность крупнейшей в мире Toyota.

Tesla планирует представить роботакси 8 августа, ранее сообщал Маск.