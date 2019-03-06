Бизнес раскритиковал подход Минтруда к тестам цифрового документооборота

Кроме того, ограниченный круг участников эксперимента создает риски для тех компаний, которые в нем не участвуют. В АПКИТ уверены, что для них ведение электронного кадрового документооборота будет вне рамок правового поля.

Как считает Николай Комлев, это приведет к еще «большему отставанию экономики и регуляторики России от развитых стран». Поэтому ассоциация просит Минтруд сократить срок проведения эксперимента до 31 декабря 2021 года, подтвердить право любой компании вести кадровый документооборот в электронном виде и расширить область проведения эксперимента до нескольких регионов.

Ускоренный переход на электронный документооборот поддерживают также в АНО «Цифровая экономика» (среди ее учредителей — правительство России, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и др.). «Такой шаг на фоне тотальной цифровизации — неизбежность, и дело только в сроке перехода. Бизнес выступает за более быстрый переход, чем обозначено в инициативе Минтруда, при том что в целом эксперимент безусловно поддерживает», — сказал директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

По его словам, при переходе на электронные трудовые книжки и документооборот российские работодатели ежегодно в общей сложности будут экономить миллиарды рублей, которые могут быть направлены на социальные программы.

«Однако пилотная зона должна определяться не территориальным местонахождением, а технической готовностью работодателя к реализации эксперимента с учетом обеспечения прав работников», — уверен Тер-Степанов.

Руководитель практики трудового права Bryan Cave Leighton Paisner Russia Надежда Илюшина отметила, что многие работодатели сейчас стараются перейти на использование электронного документооборота в трудовых отношениях, поскольку это удобно. «Но Трудовой кодекс обязывает работодателя знакомить работника с различными документами под подпись. Таким образом, формально закон предусматривает, что в подтверждение ознакомления с документами работники должны именно расписываться, то есть проставлять «живую» подпись», — пояснила юрист.

Исключение предусмотрено только для дистанционных работников и для документов, регулирующих права и обязанности в сфере охраны труда. Хотя, по словам Надежды Илюшиной, суды «спокойно реагируют» на электронные документы. «При отсутствии собственноручно подписанного документа суды обычно просят показать «хоть что-то», что свидетельствовало бы о том, что работник знал о каком-то случившемся событии или о содержании того или иного документа», — заключила она.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Анастасия Буянова также говорит, что препятствием для широкого применения в кадровом делопроизводстве электронных документов выступает требование осуществлять ознакомление работника с различными документами под подпись. Только «Трудовой кодекс РФ требует осуществить ознакомление работника с различными документами под подпись 17 раз», отметила она.

Минтруд никогда не спешит

Комментировать письмо АПКИТ представитель пресс-службы Минтруда не стал. Но пояснил, что за период проведения эксперимента, в частности, должны быть решены вопросы обеспечения сохранности электронных документов, подготовлен ряд законопроектов, регламентирующих работу с ними, а также урегулирован вопрос об использовании отечественных технических средств и программного обеспечения для хранения информации в электронном виде.

Ранее бизнес раскритиковал и разработанную Минтрудом схему по переходу на электронные трудовые книжки. В июле 2018 года ведомство представило поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают переход на новую систему с 1 января 2020 года. Работодатель должен будет передавать в Пенсионный фонд в электронном виде информацию о приеме на работу, должности, специальности, профессии и образовании сотрудника. При этом вводится шестилетний переходный период: до 1 января 2027 года работодатели будут передавать информацию о работниках в ПФР, но продолжат хранить и бумажный аналог. Однако в августе РСПП выступил с предложением сократить переходный период до трех лет. «Три года достаточно для того, чтобы проверить работу системы, наладить механизмы взаимодействия и в принципе понять, будет ли работать электронная трудовая книжка», — пояснял тогда РБК вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

На ускоренном отказе от бумажных трудовых книжек настаивали и представители АНО «Цифровая экономика». Одна из рабочих групп при организации разработала законопроект, в котором предлагается отказаться от бумажных книжек по истечении 180 дней с момента вступления в силу соответствующего закона. С этого же момента в электронном виде могут заключаться трудовой и другие договоры с работником.

Но Минтруд, несмотря на заявление бизнеса, не отказался от первоначальной концепции: в декабре прошлого года министерство внесло в правительство законопроект о введении электронных трудовых книжек, и шестилетний переходный период в нем сохранился.