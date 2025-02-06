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Технологии и медиа ,  
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«РИА Новости» сообщило, что запуск «Союз-2.1в» 5 февраля стал последним

«РИА Новости»: запуск «Союз-2.1в» с Плесецка 5 февраля стал последним
Старт ракеты-носителя этой модификации, который состоялся накануне с космодрома Плесецк, стал последним, пишет агентство. Разработчик прогнозировал, что «Союзы» заменят на «Амур-СПГ» в течение 15 лет
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Запуск «Союза-2.1в» 5 февраля стал для ракеты-носителя этой модификации последним в истории, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Со слов собеседника, «больше пусков этой модели не планируется».

Запуск с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся накануне в 06:59 по московскому времени, он стал тринадцатым пуском носителя легкого класса, оснащенного в качестве двигателя первой ступени силовой установкой НК-33А, отмечали в Объединенной двигателестроительной корпорации.

ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк
Технологии и медиа
Ракета-носитель &laquo;Союз-2.1&raquo;

Пуск ракеты с космическими аппаратами на борту провели боевые расчеты космических войск ВКС «в интересах Минобороны», сообщало военное ведомство. Подробности о целях и параметрах миссии в ведомстве не уточнили.

«Союз-2.1в» — двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, создана на базе «Союза-2.1б». Разработчик и изготовитель ракеты — РКЦ «Прогресс». Ее длина — 44 м, тартовая масса — порядка 160 т, максимальная грузоподъемность — 3,3 т. Ракета предназначена для запуска малых космических аппаратов на низкие круговые и эллиптические орбиты.

Решение о создании «Союз-2.1в» в 2009 году приняло Минобороны. Первый запуск состоялся в конце декабря 2013 года, тогда на околоземную орбиту вывели спутник «Аист-1». Второй, в декабре 2015-го, прошел нештатно: военный космический аппарат «Космос-2511» не смог отделиться от разгонного блока «Волга», через три дня после запуска спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Всего были запущены 13 таких ракет.

В 2020 году Роскосмос сообщал, что в будущем все ракеты семейства «Союз-2» заменит метановая ракета-носитель «Амур». В «Прогрессе» в прошлом году прогнозировали, что это произойдет в течение 15 лет. По словам вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова, первый пуск «Амур-СПГ» запланирован на 2030 год.

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Теги
«Союз-2.1в» Плесецк космодром Плесецк ракета-носитель
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