ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1» (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Воздушно-космические силы России 5 февраля осуществили пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Запуск был выполнен боевыми расчетами космических войск ВКС «в интересах Минобороны», заявляет ведомство. На борту ракеты находятся космические аппараты. Подробности о целях и параметрах миссии не уточняются.

В октябре 2024 года ведомство сообщало об успешном запуске военного спутника с космодрома Плесецк. Пуск был осуществлен боевым расчетом космических войск ВКС, ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космический аппарат «в интересах Минобороны».

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в 2022 году заявил, что весь ресурс космических аппаратов корпорации задействован в интересах Министерства обороны.