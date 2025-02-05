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ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

Ракета-носитель &laquo;Союз-2.1&raquo;
Ракета-носитель «Союз-2.1» (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Воздушно-космические силы России 5 февраля осуществили пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Запуск был выполнен боевыми расчетами космических войск ВКС «в интересах Минобороны», заявляет ведомство. На борту ракеты находятся космические аппараты. Подробности о целях и параметрах миссии не уточняются.

Пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк. Видео
Общество

В октябре 2024 года ведомство сообщало об успешном запуске военного спутника с космодрома Плесецк. Пуск был осуществлен боевым расчетом космических войск ВКС, ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космический аппарат «в интересах Минобороны».

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в 2022 году заявил, что весь ресурс космических аппаратов корпорации задействован в интересах Министерства обороны.

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Теги
ВКС космодром Плесецк ракета-носитель Архангельская область
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