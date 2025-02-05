ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы России 5 февраля осуществили пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Запуск был выполнен боевыми расчетами космических войск ВКС «в интересах Минобороны», заявляет ведомство. На борту ракеты находятся космические аппараты. Подробности о целях и параметрах миссии не уточняются.
В октябре 2024 года ведомство сообщало об успешном запуске военного спутника с космодрома Плесецк. Пуск был осуществлен боевым расчетом космических войск ВКС, ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космический аппарат «в интересах Минобороны».
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в 2022 году заявил, что весь ресурс космических аппаратов корпорации задействован в интересах Министерства обороны.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории