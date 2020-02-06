В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

Росреестр намерен создать государственный геоинформационный сервис наподобие «Яндекс.Карты» за счет средств нацпрограммы «Цифровая экономика». Существующие сервисы не дают необходимой точности, утверждают в ведомстве

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предложила признать пространственные данные и геоинформационные технологии сквозными цифровыми технологиями нацпрограммы «Цифровая экономика». Это позволит ведомству развивать государственные геоинформационные сервисы в рамках всех федеральных проектов программы, а также специального проекта «Цифровые технологии».

С такой идеей выступил советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра Федор Шкуров на одном из круглых столов, организованных Аналитическим центром при правительстве России, говорится в поступившем в РБК сообщении центра.

«Признание пространственных данных и геоинформационных систем сквозной технологией цифровой экономики позволит сконцентрировать меры господдержки при развитии этих сфер и в конечном счете выполнить поручение президента об импортозамещении геоинформационных технологий», — указал Шкуров. Он заявил, что пространственные данные в том числе используются для работы беспилотного транспорта и при запусках ракет. Это вопрос национальной безопасности — сделать так, чтобы эти сферы не зависели от зарубежных технологий, чтобы на их работу не могли повлиять санкции, пояснил Федор Шкуров. Сейчас один геодезический прибор может включать около 100 технологий: микроэлектронные, оптические, радиотехнические компоненты, программное обеспечение, искусственный интеллект и др. Какие-то из них уже производятся в России, какие-то — нет, заключил Шкуров.

В Росреестре намерены оформить высказанные на круглом столе предложения документально и направить в правительство.