Росреестр предложит снять запрет на строительство в зоне нацпарков

В ведомстве считают, что поправки должны решить вопрос правового статуса участков, граничащих с особо охраняемыми природными территориями. Ранее Минприроды отказало застройщику в возведении комплекса у парка «Лосиный остров»

Росреестр выступил за снятие запрета на строительство жилых домов и социальных объектов в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вместе с Минэкономразвития Росреестр подготовил предложения по изменению закона. Поправки в ближайшее время направят в Совет Федерации для их дальнейшего внесения в Госдуму.

При этом изменить нужно не только закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), но и Земельный кодекс, а также закон «Об охране окружающей среды», считает директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий. «Только при таком подходе изменения будут иметь комплексный характер и позволят действительно гарантировать все необходимые права граждан», — добавил Бутовецкий.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития и Росреестра.

Одной из главных проблем стал правовой режим земельных участков, расположенных рядом с особо охраняемыми природными территориями. Сейчас ими владеет государство, и такие участки не подлежат отчуждению из федеральной собственности. Управляют подобными участками госучреждения, которые ими наделяет государство. Но в зоне ООПТ также могут располагаться рекреационные, оздоровительные или спортивные комплексы других собственников. Кроме того, закон предусматривает право их аренды.