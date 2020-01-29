Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 62,39 (-0,44) Quote, 13:16
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 68,68 (-0,55) Quote, 13:16
Банк «Открытие» определил сроки выхода на IPO Финансы, 13:25 Росреестр предложит снять запрет на строительство в зоне нацпарков Общество, 13:20 СМИ сообщили о задержании еще одного подозреваемого по делу Голунова Общество, 13:08 В Кремле назвали новой инициативу дать силовикам доступ к данным россиян Политика, 13:07 В Кремле продолжат изучать «сделку века» Трампа Политика, 13:04 Почему киноакадемики решили отказаться от 6 номинаций на «Оскар» Стиль, 13:03 Электрический сдвиг: как изменится энергетическое законодательство в 2020 Pro, 12:56 WADA сообщило о манипуляциях со 145 допинг-пробами Московской лаборатории Спорт, 12:54 Власти Китая оштрафовали аптеку на $432 тыс. за повышение цен на маски Общество, 12:48 Голунов отреагировал на задержание обвинявших его экс-полицейских Общество, 12:45 Чем можно заменить обычный сахар Pink, 12:43 Кремль ответил на предложение сделать Путина верховным правителем России Политика, 12:43 Ребром вверх: как изменится цена Bitcoin в 2020 году Крипто, 12:41 Скрытая угроза: неочевидные последствия истощения природы для экономики Зеленая экономика, 12:41 
Общество ,  
0 

Росреестр предложит снять запрет на строительство в зоне нацпарков

В ведомстве считают, что поправки должны решить вопрос правового статуса участков, граничащих с особо охраняемыми природными территориями. Ранее Минприроды отказало застройщику в возведении комплекса у парка «Лосиный остров»

Росреестр выступил за снятие запрета на строительство жилых домов и социальных объектов в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вместе с Минэкономразвития Росреестр подготовил предложения по изменению закона. Поправки в ближайшее время направят в Совет Федерации для их дальнейшего внесения в Госдуму.

При этом изменить нужно не только закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), но и Земельный кодекс, а также закон «Об охране окружающей среды», считает директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий. «Только при таком подходе изменения будут иметь комплексный характер и позволят действительно гарантировать все необходимые права граждан», — добавил Бутовецкий.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития и Росреестра.

Одной из главных проблем стал правовой режим земельных участков, расположенных рядом с особо охраняемыми природными территориями. Сейчас ими владеет государство, и такие участки не подлежат отчуждению из федеральной собственности. Управляют подобными участками госучреждения, которые ими наделяет государство. Но в зоне ООПТ также могут располагаться рекреационные, оздоровительные или спортивные комплексы других собственников. Кроме того, закон предусматривает право их аренды.

Минприроды подало жалобу на незаконную стройку в «Лосином острове»
Общество

В октябре прошлого года Минприроды пожаловалось в Генпрокуратуру на незаконную стройку в парке «Лосиный остров». Руководство парка одновременно с ведомством подало в суд на застройщика ООО «ГрандНэкст». Оно потребовало прекратить незаконную стройку жилого комплекса «Сказочный лес» на охраняемой природной территории федерального значения. «ГрандНэкст» при этом обращалось в Минприроды для согласования строительства, но там ему отказали.

Застройщик подал иск против ведомства. Арбитражный суд Москвы 27 января признал незаконным отказ Минприроды. Новое разбирательство по делу назначено на 4 марта.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Росреестр, национальные парки, строительство, Минэкономразвития
Материалы по теме
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Общество
Правительство изучит прокладку железной дороги через «Лосиный Остров»
Бизнес
Границы парка «Лосиный Остров» сдвинут для реконструкции шоссе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter