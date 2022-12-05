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Технологии и медиа ,  
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Операторы связи попросили ЕС защитить сети на случай отключений света

Reuters узнал о просьбе к ЕС защитить экстренную связь на случай отключений энергии
Резервного питания большинства телекоммуникационных вышек в ЕС при массовых отключениях электричества хватит на 30 минут, пишет Reuters со ссылкой на источники. Ведущие европейские операторы просят Еврокомиссию этого не допустить
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Ассоциация европейских операторов телекоммуникационных сетей (ETNO, в нее входят в том числе немецкая Deutsche Telekom, французская Orange и испанская Telefonica) и Европейская ассоциация номеров экстренных служб (EENA) направили письмо в Еврокомиссию с призывом защитить мобильные и стационарные сети на случай отключений электроэнергии, пишет Reuters.

ЕС столкнулся с потенциальным нормированием потребления энергии и риском сбоев при ее подаче, отмечает агентство. Это произошло на фоне конфликта на Украине, западных санкций против России и начавшегося после этого энергетического кризиса.

«В случае плановых отключений телекоммуникационных сетей граждане рискуют оказаться без доступа к услугам связи, в том числе экстренной», — говорится в письме ETNO и EENA.

Там также отмечено, что в случае введения норм потребления энергии приоритет отдадут больницам, полиции и производителям продуктов. В категорию критических важных объектов инфраструктуры включили и центры обработки экстренных вызовов.

Но телекоммуникационная инфраструктура, которая требует подключения к энергосети, не внесена в перечень критической, указывают авторы письма. Они призвали Еврокомиссию работать с государствами — членами ЕС, чтобы сохранить доступ граждан к экстренным службам.

Использование резервного питания в ETNO и EENA не считают возможным вариантом решения. «По нашему опыту, батареи и дизельные генераторы, размещенные на мобильных базовых станциях, являются легкой мишенью для вандализма и кражи, а затраты на их техническое обслуживание высоки», — указывают авторы.

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Сейчас во многих европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электричества, пишет Reuters cо ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли. Всего в Европе насчитывается почти полмиллиона телекоммуникационных вышек, и у большинства из них есть резервные батареи, способные работать около 30 минут.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
отключение электроэнергии оператор связи ЕС энергетический кризис Еврокомиссия
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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