Операторы связи попросили ЕС защитить сети на случай отключений света
Ассоциация европейских операторов телекоммуникационных сетей (ETNO, в нее входят в том числе немецкая Deutsche Telekom, французская Orange и испанская Telefonica) и Европейская ассоциация номеров экстренных служб (EENA) направили письмо в Еврокомиссию с призывом защитить мобильные и стационарные сети на случай отключений электроэнергии, пишет Reuters.
ЕС столкнулся с потенциальным нормированием потребления энергии и риском сбоев при ее подаче, отмечает агентство. Это произошло на фоне конфликта на Украине, западных санкций против России и начавшегося после этого энергетического кризиса.
«В случае плановых отключений телекоммуникационных сетей граждане рискуют оказаться без доступа к услугам связи, в том числе экстренной», — говорится в письме ETNO и EENA.
Там также отмечено, что в случае введения норм потребления энергии приоритет отдадут больницам, полиции и производителям продуктов. В категорию критических важных объектов инфраструктуры включили и центры обработки экстренных вызовов.
Но телекоммуникационная инфраструктура, которая требует подключения к энергосети, не внесена в перечень критической, указывают авторы письма. Они призвали Еврокомиссию работать с государствами — членами ЕС, чтобы сохранить доступ граждан к экстренным службам.
Использование резервного питания в ETNO и EENA не считают возможным вариантом решения. «По нашему опыту, батареи и дизельные генераторы, размещенные на мобильных базовых станциях, являются легкой мишенью для вандализма и кражи, а затраты на их техническое обслуживание высоки», — указывают авторы.
Сейчас во многих европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электричества, пишет Reuters cо ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли. Всего в Европе насчитывается почти полмиллиона телекоммуникационных вышек, и у большинства из них есть резервные батареи, способные работать около 30 минут.