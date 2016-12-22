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«Первый канал» получит из бюджета 537 млн руб. за показ военных парадов
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«Первый канал» получит из бюджета 537 млн руб. за показ военных парадов
Технологии и медиа, 00:25
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«Первый канал» получит из бюджета 537 млн руб. за показ военных парадов
На компенсацию расходов «Первого канала», который организовал трансляцию военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017-2018 годах, правительство выделило 537 млн рублей
Большой десантный корабль ВМФ России «Королев» на главном военно-морском параде в Кронштадте (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Минобороны получит из резервного фонда правительства 537 млн руб. для покрытия расходов «Первого канала» на трансляцию военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017-2018 годах, говорится в опубликованном на портале правовой информации распоряжении главы правительства Дмитрия Медведева.

Компенсировать расходы вещателю необходимо, «имея в виду, что организация информационного освещения мероприятия способствовало патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и повышению престижа Военно-Морского Флота», говорится в документе.

Министерство обороны должно в течение месяца, до 1 января 2019 года, подготовить проект распоряжения правительства о выделении субсидий «Первому каналу».

«Первый канал» не смог прокомментировать РБК эту информацию.

Первым на распоряжение премьера обратил внимание портал «Открытые медиа». В публикации указывается, что госструктуры впервые отдельно оплачивают трансляции, которые вел телеканал: к примеру, парад 9 мая канал ведет за собственные средства, рассказал порталу знакомый с ситуацией источник. На трансляцию парада в Петербурге у канала «денег нет», добавил собеседник.

Государство выделит «Первому каналу» 3 млрд руб.
Технологии и медиа

Как ранее писал РБК, Дума приняла поправки в бюджет, по которым «Первый канал» получит дополнительную субсидию в 3 млрд руб. Эти средства пойдут «на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей», говорилось в законопроекте. Пояснительная записка к законопроекту уточняла, что субсидия также предусматривает возмещение «недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности АО «Первый канал».

«Первый канал» получает субсидии из федерального бюджета на распространение аналогового сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. В нынешней редакции федерального бюджета на 2017 год указана общая субсидия «Первому каналу», НТВ, «Пятому каналу», «Матч ТВ», «ТВ Центру», «Карусели» на распространение сигнала в небольших городах — всего 9,3 млрд руб. (отдельно по каналам цифры не приводятся). В 2018-м на эти цели планируется выделить чуть меньше — 8,9 млрд руб.

Парад в Петербурге и Кронштадте прошел 29 июля, его принимал президент Владимир Путин. Он обошел на катере парадный строй кораблей и поприветствовал их экипажи. Для прохода кораблей парадным строем в Петербурге были разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. В параде приняли участие фрегат «Адмирал Горшков», малый ракетный корабль «Серпухов», корвет «Бойкий», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», судно связи «Иван Хурс», подлодка «Владикавказ» и подводный ракетоносец «Орел».

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Истомина, Владислав Гордеев.
Теги: «Первый канал» , парад , Минобороны
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