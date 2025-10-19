«РИА Новости»: в Дагестане арестовали школьника, который общался с ИГ в TikTok

В Дагестане арестовали старшеклассника за связь с ИГ через TikTok

Ученика 11-го класса в Дагестане отправили в СИЗО по обвинению в пособничестве «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) через общение в TikTok, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В материалах дела указано, что несовершеннолетний школьник из дагестанского села Хучни был задержан, а затем арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации. Ему инкриминируют преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уголовное производство, по данным агентства, возбудили в середине сентября, а решение об аресте вступило в силу в начале октября. По данным следствия, подросток общался с неустановленным участником ИГ в социальной сети TikTok.

Источник агентства сообщил, что подростка задержали при попытке забрать пистолет для нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Согласно материалам дела, защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, ссылаясь на то, что несовершеннолетний является школьником, проживает с родителями и может находиться под их присмотром на домашнем аресте, а также располагает положительными характеристиками. Однако Верховный суд Дагестaна оставил жалобу без удовлетворения. Подросток остался в СИЗО.

В сентябре 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил 24-летнего студента к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в финансировании ИГ. По данным следствия, молодой человек был приверженцем радикальных течений и поддерживал террористическую организацию материально. Он перечислил более 11,5 тыс. руб. на банковский счет активного участника ИГ.