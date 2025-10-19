 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Дагестане арестовали старшеклассника за связь с ИГ через TikTok

«РИА Новости»: в Дагестане арестовали школьника, который общался с ИГ в TikTok

Ученика 11-го класса в Дагестане отправили в СИЗО по обвинению в пособничестве «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) через общение в TikTok, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В материалах дела указано, что несовершеннолетний школьник из дагестанского села Хучни был задержан, а затем арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации. Ему инкриминируют преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уголовное производство, по данным агентства, возбудили в середине сентября, а решение об аресте вступило в силу в начале октября. По данным следствия, подросток общался с неустановленным участником ИГ в социальной сети TikTok.

Источник агентства сообщил, что подростка задержали при попытке забрать пистолет для нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Напавший на полицейского в Москве оказался террористом и членом ИГИЛ
Общество
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Согласно материалам дела, защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, ссылаясь на то, что несовершеннолетний является школьником, проживает с родителями и может находиться под их присмотром на домашнем аресте, а также располагает положительными характеристиками. Однако Верховный суд Дагестaна оставил жалобу без удовлетворения. Подросток остался в СИЗО.

В сентябре 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил 24-летнего студента к восьми годам лишения свободы, признав его виновным в финансировании ИГ. По данным следствия, молодой человек был приверженцем радикальных течений и поддерживал террористическую организацию материально. Он перечислил более 11,5 тыс. руб. на банковский счет активного участника ИГ.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Егор Алимов
Дагестан старшеклассник TikTok арест СИЗО Исламское государство
Материалы по теме
Напавший на полицейского в Москве оказался террористом и членом ИГИЛ
Общество
ФБР задержало сторонника ИГИЛ, планировавшего теракт в стиле 11 сентября
Политика
Подозреваемого в работе на ИГИЛ россиянина задержали в Финляндии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Бурятии остановили работу цеха, продукцией из которого отравились люди Общество, 10:49
Обычные мечты — медленная смерть: как ставит цели Арнольд ШварценеггерПодписка на РБК, 10:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
NYP сообщила о развернутых США вблизи Венесуэлы «Ночных сталкерах» Политика, 10:34
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Онбординг под TikTok: как адаптировать обучение для поколения ZПодписка на РБК, 10:11
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
WP сообщила о давлении Уиткоффа на Киев насчет уступки Донбасса Политика, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Топ-5 инструментов в портфеле для поддержания комфортного уровня жизниПодписка на РБК, 10:00
В Дагестане арестовали старшеклассника за связь с ИГ через TikTok Общество, 09:50
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Альтман разрешит ChatGPT генерировать эротику. Почему и что это изменитПодписка на РБК, 09:30
В США при наезде автомобиля на шатер пострадали 11 человек Общество, 09:22