Xiaomi представила свои первые «умные» часы

Компания Xiaomi объявила о начале приема заказов на «умные» часы Mi Watch. Пока их планируют продавать только на китайском рынке по цене 1299 юаней за штуку, то есть чуть меньше чем 12 тыс. руб.

Фото: Xiaomi Life / Youtube

Китайская компания Xiaomi объявила на своей странице в сети микроблогов Weibo о выпуске первой в своей истории модели «умных» часов, получивших название Mi Watch.

В сообщении компании отмечается, что Mi Watch получили сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма и оснащены аккумулятором емкостью 570 мАч. Компания заявляет, что гаджет сможет работать на одной зарядке до 36 часов. В Mi Watch установлен чипсет Snapdragon Wear 3100 с встроенным 4G-модемом, способным поддерживать мобильную связь и доступ к интернету на высокой скорости. Кроме того, в часы встроен модуль NFC для проведения бесконтактных платежей.

Программная оболочка MIUI For Watch позволяет устанавливать на «умные» часы до сорока приложений, гаджет можно использовать в качестве фитнес-трекера и контроля качества сна (программа FIRSTBEAT собирает информацию о состоянии организма), а также использовать для управления гаджетами «умного» дома.

Предзаказы на Mi Watch компания принимает с 5 ноября, начать их продажу на китайском рынке планируется 11 ноября по цене 1299 за штуку (11,76 тыс. руб. или $185). Кроме того, в середине декабря планируется выпустить премиум-версию Mi Watch по 1999 юаней (18,1 тыс. руб. или $285).