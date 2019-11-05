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Эксперты назвали число ежедневно сталкивающихся со сбоями в Сети россиян
По данным агентства TelecomDaily, проблемы при загрузке интернет-страниц ежедневно испытывает почти треть россиян. Регулярно такие проблемы возникают у 72% пользователей
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

29% россиян ежедневно испытывают сложности с загрузкой страниц в интернете, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные телекоммуникационного аналитического агентства TelecomDaily, которое опросило 1,5 тыс. пользователей из разных регионов.

По данным агентства, регулярно такие проблемы возникают у 72%, а 43% отмечают сбои несколько раз в неделю. Там отметили, что готовность респондентов ждать загрузки страницы зависит от вида контента — 35% могут потратить до шести секунд на загрузку видеоролика, в то время как проблемные страницы с текстом и изображениями как на новостных, так и на развлекательных ресурсах, больше половины пользователей покинут сразу, а 21% может отказаться от повторного посещения.

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В TelecomDaily уточнили, что наиболее негативно сбои сказываются на выручке онлайн-магазинов: если на сайте продавца возникает проблема с загрузкой страницы, треть пользователей закроет страницу и начнет искать другой магазин. Ждать в таком случае готовы 36% респондентов, а 16% допускают, что не вернутся к этому продавцу.

Опрошенные «Коммерсантом» операторы связи назвали несколько возможных причин таких сбоев. Речь может идти о слабом уровне сигнале базовой станции, загруженности серверов контент-провайдера, особенностях дизайна и верстки веб-страницы или, например, проблеме в самом смартфоне пользователя.

Автор: Артём Губенко
Теги: интернет, сбой, Россияне
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