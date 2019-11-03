Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией

Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией

Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, безлимитный доступ к Сети россиянам обходится в девять раз дешевле, чем японцам, и в 14 раз — чем американцам. В Южной Корее за безлимитный трафик придется заплатить в 17 раз больше, добавил он.

Глава кабинета министров также добавил, что в России высокое качество образования по направлениям математики, физики и ИТ. За отечественных специалистов, по словам премьера, «бьются такие ИТ-гиганты, как Google, Apple и Huawei».

Медведев также сообщил об опасности монополий в сфере ИТ. По его словам, сейчас страны зависят от оборудования и программного обеспечения, большую часть которого производит несколько доминирующих на рынке корпораций.