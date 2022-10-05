ФСО объяснила запрет испытаний аэротакси в «Сколково»

Испытание аэротакси в «Сколково» не согласовали из-за близости аэропорта Внуково и необходимости поддерживать необходимый уровень безопасности, рассказали РБК в ведомстве. «Сколково» предложили выбрать другое место

Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Федеральная служба охраны России (ФСО) вынесла отрицательное решение по запросу на введение в инновационном центре «Сколково» экспериментального правового режима для тестирования аэротакси и порекомендовала выбрать для испытаний другое место. Об этом говорится в ответе ФСО на запрос РБК.

Как ранее рассказывали несколько источников РБК, ФСО и Минтранс не согласовали тестирование аэротакси в «Сколково», которое планировалось проводить в 2024 году. Для подобного тестирования на эту зону необходимо распространить экспериментальный правовой режим, который позволяет проводить испытания технологии, несмотря на ограничения, существующие в законодательстве.

«В целях поддержания необходимого уровня безопасности воздушного движения в районе полосы воздушных подходов к аэропорту Внуково комиссией во взаимодействии с заинтересованными профильными министерствами и ведомствами принято отрицательное решение по данному вопросу», — говорится в ответе ФСО.

Из объяснений Минтранса, с которым РБК ознакомился ранее, следовало, что отказ в согласовании тестирования связан с тем, что в ходе него будет использоваться технология мобильной связи пятого поколения (5G), что может оказать негативное влияние на работу радиоэлектронного оборудования воздушных судов, взлетающих или садящихся во Внуково. Кроме того, министерство отмечало, что Внуково используется для перевозки «объектов государственной охраны» (президента, госслужащих и т.п.), а полеты беспилотников под взлетающими или заходящими на посадку самолетами сами по себе «представляет угрозу безопасности». В итоге сейчас ищут альтернативную зону для тестирования аэротакси.