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ВЭФ-2024 ,  
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Министерство развития Дальнего Востока выделит субсидию на кино о регионе

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ВЭФ-2024
Специальную субсидию на кино о Дальнем Востоке выделит профильное министерство развития этого региона. Поддерживать креативные индустрии местные власти хотят с прицелом на внешний рынок

Министерство развития Дальнего Востока и Арктики профинансирует кино о регионе. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщила замглавы министерства Эльвира Нургалиева.

Кино и анимация для Дальнего Востока выступает одним из ключевых направлений развития креативных индустрий, утверждает Нургалиева. В качестве примера она привела хабаровскую анимационную студию «Мечталет», а также якутский кинематограф, активно представленный на мировом рынке в последние несколько лет.

«Мы в этом году как министерство выделяем отдельную субсидию Фонду кино на 2025-2026 годы, 200 млн рублей, и будем объявлять отдельный конкурс фильмов, снятых на Дальнем Востоке и о Дальнем Востоке», — рассказала Нургалиева.

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Фото:Виктор Погонцев / Global Look Press

Дальний Восток пока не лидирует в области креативных индустрий по стране, продолжает Нургалиева. По ее словам, отдельные «яркие примеры» встречаются в регионах и в отдельных сферах, но «в целом пока прорыва нет». При этом в последние годы появились возможности делать ставку на экспорт, что важно на фоне «маленького внутреннего рынка по потреблению и по количеству людей».

В ближайшие годы отдельно взятые субъекты Дальнего Востока будут заниматься приоритетными для себя направлениями креативных индустрий, чтобы не создавать конкуренцию внутри региона и работать на внешний рынок, добавила Нургалиева. Помимо кино в фокусе внимания многих регионов, по словам замминистра, направление архитектуры и дизайна. Во многом это определено запросом рынка, необходимостью создания и благоустройства новых территорий.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Дальний Восток кино Фонд кино субсидия
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