«Яндекс» представил новую колонку с «Алисой», которая может грустить

«Станция Лайт 2» (Фото: пресс-служба Яндекса)

«Яндекс» выпустил новую умную колонку — «Станция Лайт 2», LED-экран на которой может передавать «эмоции» искусственного интеллекта — «Алисы», также встроенного в прибор. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Впервые в таком устройстве используется технология эмоционального синтеза, отметили в компании. «Благодаря ей «Алиса» стала учитывать контекст беседы и выбирать подходящую интонацию для ответа: например дружелюбие, удивление, сочувствие, обиду или грусть», — уточнили там. Виртуальный ассистент выражает эмоции не только голосом, но и через LED-экран, добавили там.

Дополнительная опция «Понимать детей» позволит ИИ узнавать детский голос и включать подходящие эмоции не только в беседе, но и, например, во время чтения сказок на ночь.

Среди других обновлений — усиленная мощность динамика до 6 ватт в корпусе с увеличенным акустическим объемом. При этом размер колонки остался компактным, ее удобно брать с собой на дачу, утверждают в «Яндексе». А до конца года компания обещает начать продажу портативного аккумулятора специально для этого устройства.

Станция Лайт второго поколения выпускается пока в трех цветах: фиолетовом, розовом и голубом, позднее появятся модели оранжевого, зеленого и темно-серого цвета. Кроме того, к аппарату прилагаются стикеры и маски для украшения корпуса.