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СМИ узнали о планах Apple выпустить первый с 2016 года бюджетный iPhone
Таким образом американская компания хочет оживить продажи, которые падают с начала года, пишет Nikkei Asian Review
Apple AAPL $207,87 +1,15% Купить
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Весной следующего года Apple представит свой новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Название и цена новой модели пока не известны, однако некоторые технические характеристики собеседники издания уже знают. Так, например, экран у новой модели смартфона Apple будет больше, чем у классического iPhone SE, и составит 4,7 дюйма (как у iPhone 8). По внутреннему наполнению все будет таким же, как у флагманских моделей, которые компания презентует в сентябре этого года. Исключение составит дисплей: вместо дорогих OLED-экранов на разрабатываемой бюджетной версии iPhone будет ЖК-дисплей.

Устройство станет последним в линейке SE, указывает издание. Решение о его выпуске в компании приняли после новостей о снижении продаж смартфонов в прошлом году. Чтобы оживить продажи, компания уже снизила цены на свои наиболее популярные модели и запустила программу trade-in, которая позволяет сдавать устройства Apple и некоторых других производителей на переработку, получая взамен скидку на покупку новых гаджетов компании.

По данным Yuanta Investment Consulting, Apple продала около 30 млн оригинальных iPhone SE в 2016 году и еще порядка 10 млн в период с 2017 по 2018 годы. Цена на устройство стартовала с $399.

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Apple объявила дату презентации новых продуктов

На следующей неделе, 10 сентября, Apple проведет традиционную осеннюю презентацию, на которой покажет свои новые продукты. Как ожидается, это будет три новых iPhone из линейки Pro iPhones, обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch. Также компания представит новые модели своих аксессуаров, в частности беспроводные наушники AirPods и «умную» колонку HomePod.

В мае Apple отчиталась о снижении чистой прибыли во втором квартале финансового года на 16% в годовом выражении. Она составила $11,5 млрд. Выручка компании также упала — на 5%, до $58 млрд. Продажи iPhone упали на 17% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и принесли Apple порядка $31 млрд.

Автор: Анна Трунина
Теги: Apple, iPhone SE, смартфон
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