СМИ узнали о планах Apple выпустить первый с 2016 года бюджетный iPhone

СМИ узнали о планах Apple выпустить первый с 2016 года бюджетный iPhone

Таким образом американская компания хочет оживить продажи, которые падают с начала года, пишет Nikkei Asian Review

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Весной следующего года Apple представит свой новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Название и цена новой модели пока не известны, однако некоторые технические характеристики собеседники издания уже знают. Так, например, экран у новой модели смартфона Apple будет больше, чем у классического iPhone SE, и составит 4,7 дюйма (как у iPhone 8). По внутреннему наполнению все будет таким же, как у флагманских моделей, которые компания презентует в сентябре этого года. Исключение составит дисплей: вместо дорогих OLED-экранов на разрабатываемой бюджетной версии iPhone будет ЖК-дисплей.

Устройство станет последним в линейке SE, указывает издание. Решение о его выпуске в компании приняли после новостей о снижении продаж смартфонов в прошлом году. Чтобы оживить продажи, компания уже снизила цены на свои наиболее популярные модели и запустила программу trade-in, которая позволяет сдавать устройства Apple и некоторых других производителей на переработку, получая взамен скидку на покупку новых гаджетов компании.

По данным Yuanta Investment Consulting, Apple продала около 30 млн оригинальных iPhone SE в 2016 году и еще порядка 10 млн в период с 2017 по 2018 годы. Цена на устройство стартовала с $399.