СМИ узнали об идее властей создать систему учета интернет-пользователей

По данным «Ведомостей», государство хочет знать, что граждане смотрят в Сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Администрация президента совместно с профильными чиновниками обсуждают идею создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в рунете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких ведомств.

Они рассказали, что чиновники уже провели консультации по этому вопросу с рядом крупнейших медиакомпаний, среди которых были как телевизионные, так и интернет-площадки. По словам собеседников издания, эта концепция находится в стадии обсуждения, и пока есть абсолютно разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные с помощью нее необходимо собирать.

Собеседники считают, что государственная система интернет-учета в первую очередь предназначена для учета показов российского профессионального видеоконтента (сериалы и отечественные шоу). «Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика — мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения», — говорится в материале.

В-третьих, по словам собеседников, сбор данных по аудитории в интернете должен решить управленческие задачи властей, которые хотят понимать, какой контент смотрят граждане в Сети и какие площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.