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VEON $3,55 (+42%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали об идее властей создать систему учета интернет-пользователей
По данным «Ведомостей», государство хочет знать, что граждане смотрят в Сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Администрация президента совместно с профильными чиновниками обсуждают идею создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в рунете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких ведомств.

Они рассказали, что чиновники уже провели консультации по этому вопросу с рядом крупнейших медиакомпаний, среди которых были как телевизионные, так и интернет-площадки. По словам собеседников издания, эта концепция находится в стадии обсуждения, и пока есть абсолютно разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные с помощью нее необходимо собирать.

Собеседники считают, что государственная система интернет-учета в первую очередь предназначена для учета показов российского профессионального видеоконтента (сериалы и отечественные шоу). «Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика — мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения», — говорится в материале.

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В-третьих, по словам собеседников, сбор данных по аудитории в интернете должен решить управленческие задачи властей, которые хотят понимать, какой контент смотрят граждане в Сети и какие площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.

По их мнению, создание системы интернет-учета приведет к большому количеству технических и организационных сложностей. Прежде всего остается непонятным, какими образом государству удастся убедить крупнейшие интернет-компании, включая зарубежные, установить себе подобный счетчик, считают собеседники.

Организацией сбора данных, в случае утверждения проекта, займется аналитическая компания Mediascope, уверены они. Генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев такое развитие событий комментировать не стал.

Автор: Михаил Юшков
Теги: учет, интернет-пользователи
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