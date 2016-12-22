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Starbucks начнет принимать для оплаты криптовалюту
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Starbucks начнет принимать для оплаты криптовалюту
Технологии и медиа, 16:53
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Starbucks начнет принимать для оплаты криптовалюту
Для этого создается специальная платформа Bakkt. Посетители, желающие расплатиться, например, в биткоинах, смогут автоматически конвертировать их в американские доллары через это приложение
Фото: Fernando Vergara / AP

В кофейнях сети Starbucks в будущем можно будет использовать при оплате криптовалюту. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на основателя инвестиционной компании BK Capital Management Брайана Келли.

Оплатить товары и услуги посетители сети кофеен смогут с помощью криптовалюты через специальную платформу, которая получила название Bakkt. О ее разработке накануне сообщил оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE). Разработкой Bakkt занимаются совместно Starbucks, ICE, Microsoft, BCG и ряд других компаний.

Платформа Bakkt будет использовать Microsoft Cloud, на базе которого будет создана открытая и регулируемая глобальная экосистема для цифровых активов.

Платформа позволит потребителям хранить, продавать, покупать и тратить цифровые активы. Изначально Bakkt будет использоваться для торговли и конвертации криптовалюты. Таким образом, потребители смогут с помощью Bakkt автоматически обменивать криптовалюту на американские доллары для оплаты товаров и услуг сети кофеен Starbucks.

Вице-президент по партнерским отношениям и платежам в Starbucks Мария Смит заявила, что Starbucks, будучи «флагманским ретейлером, будет играть ключевую роль в разработке полезных, надежных и регулируемых приложений для потребителей, чтобы те могли конвертировать свои цифровые активы в доллары США» для использования в сети кофеен.

Когда новая технология будет доступна, Starbucks пока не объявил.

По словам Келли, то, что Starbucks собирается принимать криптовалюту, является «самой главной новостью года для биткоина». Он считает, что этот шаг придаст популярности биткоину и будет означать, что пользователи смогут тратить свое цифровое состояние почти в любом месте.

Автор: Мария Бондаренко.
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