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Оператор фондовой биржи Нью-Йорка создаст криптовалютную платформу Bakkt
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Оператор фондовой биржи Нью-Йорка создаст криптовалютную платформу Bakkt
Бизнес, 03:49
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Оператор фондовой биржи Нью-Йорка создаст криптовалютную платформу Bakkt

Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) планирует создать проект Bakkt — глобальную экосистему для цифровых денег, внутри которой пользователи смогут расплачиваться с помощью криптовалюты, продавать и покупать ее. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Новый проект будет использовать корпоративную облачную платформу Microsoft. Также компания сотрудничает с группой разработчиков, включая BCG, Starbucks и др., для создания интегрированной платформы, которая позволит потребителям и учреждениям покупать, продавать, хранить и тратить криптовалюту в общей глобальной сети.

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Ожидается, что проект Bakkt будет включать в себя рынки, регулируемые на федеральном уровне вместе с коммерческими и потребительскими приложениями. Первоначально с помощью платформы можно будет продавать и конвертировать биткойны (поскольку это является самой популярной и ликвидной криптовалютой) в другие валюты. Платформа готовится к запуску в ближайшее время, Bakkt сообщит подробности на своем сайте.

«Используя надежную рыночную инфраструктуру, Bakkt разрабатывается, чтобы помочь рынкам цифровых валют безопасно и эффективно развиваться, поддерживая потоки транзакций», — говорится в сообщении.

«Bakkt предназначен для того, чтобы пользователи и учреждения могли беспрепятственно покупать, продавать, хранить и тратить цифровые активы», — уточняется в сообщении биржи в Twitter.

Теги: ICE , криптовалюта , биткоин
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