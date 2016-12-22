ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,61 62,81 EUR Нал. 74,38 73,46 USD Бирж. 63,12 -0,13 EUR Бирж. 73,84 +0,18 USD ЦБ. 63,26 +0,03 EUR ЦБ. 73,96 +0,25 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6635,30 +110,20 IMOEX 2329,40 +1,10% RTSI 1162,55 +1,31% Brent 78,27 +0,33% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Европарламент отказался ужесточать нормы авторского права для интернета
Лента новостей
В Вене третий раз за полгода облили краской памятник советским воинам 14:24, Общество Генпрокуратура взяла на контроль дело против матери ребенка-инвалида 14:22, Общество «Балтика» подписала контракт с сыном Станислава Черчесова 14:22, Спорт «Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста активов 14:12, Бизнес Госдума раскрыла размер зарплат депутатов 14:07, Политика Торговые войны снижают спрос на риск: почему рубль подешевеет 14:07, Quote Камера, мотор, часы: создайте афишу фильма с Брэдли Купером 14:04, РБК и IWC Дзагоев заявил о готовности сыграть в четвертьфинале ЧМ против Хорватии 14:04, Спорт Безналичный расчет и руководство СНТ: какие нововведения ждут дачников 14:01, Недвижимость Полиция сообщила о четырех раненых в результате стрельбы в Бруклине 13:57, Общество В Риге задержали шеф-редактора агентства Sputnik Латвия 13:53, Общество Сотни шахтеров вышли на митинг у здания Верховной рады 13:43, Политика В Москве откроется вторая фан-зона для болельщиков ЧМ 13:43, Общество Иностранные болельщики назвали самые красивые станции московского метро 13:38, Общество Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 13:36, Партнерский материал Защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн Феоктистову 13:33, Общество Кремль предостерег от «гипертрофированных форм» наказаний за репосты 13:22, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 13:18, Спецпроект РБК Спорт В Кремле не ждут приезда Трампа на ВЭФ 13:18, Политика Рост российского авторынка замедлился в июне до 10,8% 13:17, Бизнес Поклонская рассказала о своей роли в «деле Сенцова» 13:12, Общество Песков рассказал об отсутствии планов у Путина поехать на футбол в Сочи 13:10, Общество Мальта приняла законы о криптовалютах: как отреагирует рынок 13:06, Крипто WSJ узнала о новых антикоррупционных задержаниях в Саудовской Аравии 13:03, Политика Посольство Франции рассказало о возможном визите Макрона на полуфинал ЧМ 13:00, Политика Кто стал самым перспективным медиаменеджером 2017 года 13:00, Партнерский материал
Европарламент отказался ужесточать нормы авторского права для интернета
Технологии и медиа, 14:25
0
Европарламент отказался ужесточать нормы авторского права для интернета
Большинство депутатов Европарламента выступило против принятия одобренной ранее комитетом по правовым вопросам директивы об авторском праве в интернете. Эксперты предупреждали, что ее принятие могло бы убить мемы и пародии в сети

Депутаты Европарламента отказались утвердить одобренную ранее комитетом по правовым вопросам директиву об ужесточении норм авторского права для интернета. Против принятия директивы выступило 318 из 627 участвовавших в голосовании депутатов, в поддержку документа проголосовали 278 депутатов, а еще 31 человек воздержался.

«Я сожалею, что большинство депутатов Европарламента не поддержало ту позицию, которую я продвигал вместе с Комитетом по правовым вопросам. Но это часть демократического процесса», — заявил разработчик проекта директивы, депутат от германского Христианско-демократического союза Аксель Фосс.

​​В сообщении пресс-службы Европарламента отмечается, что после обсуждения и, возможно, внесения поправок проект будет вновь вынесен на голосование на следующей пленарной сессии ЕП, которая стартует в сентябре 2018 года.

«Мы вернемся к этому вопросу в сентябре и попытаемся привести нормы авторского права в соответствие с современной цифровой средой», — сказал Фосс.

​Ранее эксперты предупреждали, что принятие директивы может привести к «убийству» существующей в интернете культуры мемов и пародии, так как ст. 13 директивы обязывает использовать роботов, фильтрующих контент и удаляющих любые сообщения, в которых содержится хоть что-то (фото, рисунок или кадр из фильма) защищенное авторским правом. Создание таких роботов с огромными базами защищенной информации станет для интернет-платформ серьезной проблемой, для малых же игроков необходимые для исполнения закона расходы могут оказаться неподъемными.

Накануне голосования в Европарламенте портал Wikipedia объявил о закрытии доступа сразу к нескольким языковым версиям популярной интернет-энциклопедии (испанской, итальянской и т.д.) в знак протеста против возможного принятия директивы. В сообщении Wikipedia отмечалось, что в случае вступления документа в силу Wikipedia окажется под угрозой закрытия.

«Мы хотим продолжать предоставлять [своим пользователям] возможность работать с открытым, бесплатным и проверенным контентом. И мы призываем всех членов Европейского парламента голосовать против нынешнего текста этой инициативы, открывать его для обсуждения и рассматривать многочисленные предложения по защите доступа к знаниям от Wikipedia», — заявляли представители портала.

​После завершения голосования в Европарламенте доступ к заблокированным версиям Wikipedia был восстановлен.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Европарламент , авторское право , Интернет
Главное
«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста активов Бизнес
Материалы по теме
Wikipedia в знак протеста приостановила работу в четырех странах Европы Технологии и медиа
Андрей Мирошниченко Свобода мема: по кому ударят новые нормы ЕС по защите авторского права Мнение
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter