ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,64 62,85 EUR Нал. 74,40 73,51 USD Бирж. 63,25 +0,01 EUR Бирж. 73,91 +0,25 USD ЦБ. 63,23 +0,01 EUR ЦБ. 73,71 +0,01 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6618,10 +90,00 IMOEX 2322,27 +0,79% RTSI 1156,68 +0,80% Brent 78,05 +0,05% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
«Яндекс» выделит «Дзен» в отдельное направление бизнеса
Лента новостей
Кремль назвал тревожными новости об отравлении «Новичком» в Британии 12:58, Политика Гитарист группы «Моральный кодекс» попал в больницу с инфарктом 12:47, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 12:46, РБК и Sony Bravia Бывший тренер сборной Испании назвал игру россиян на ЧМ «антифутболом» 12:42, Спорт «Натали Турс» начала выплачивать компенсации за аннулированные путевки 12:40, Общество Постпредство России при ОЗХО прокомментировало отравление в Эймсбери 12:37, Общество Путин присвоил Сергею Кириенко звание Героя России 12:31, Политика Силуанов рассказал о мерах по увеличению продолжительности жизни 12:25, Общество Мосгорсуд отказался ужесточить приговор бывшему замминистра культуры 12:19, Общество Стартовала благотворительная акция INCITY, телеканала «Ю» и Русфонда 12:12, Партнерский материал «Яндекс» выделит «Дзен» в отдельное направление бизнеса 12:01, Технологии и медиа На Алтае от курортного сбора за два месяца получили 4 млн руб. 11:56, Общество 10 тысяч километров стритфуда: где попробовать все кухни России 11:45, РБК и ГАЗ Ripple вновь обвинили в распространении незарегистрированных ценных бумаг 11:45, Крипто Group IB дала рекомендации после попадания Google Docs в поисковую выдачу 11:35, Технологии и медиа Символ эпохи: тест-драйв Grand Cherokee Trailhawk 11:34, Авто 5 новинок, которые затмят кроссовер Tesla 11:33, Авто  Акции «Аэрофлота» подешевели на 9% перед закрытием реестра акционеров 11:26, Бизнес Во Франции задержали 11 человек в ходе новой волны беспорядков 11:13, Общество Лондон не нашел связи нового отравления «Новичком» с «делом Скрипалей» 11:11, Политика Кто и сколько заработал на ЧМ-2018 11:04, Партнерский материал СМИ анонсировали переход форварда сборной Аргентины в «Челси» за €60 млн 11:04, Спорт В Волгоградской области из-за засухи объявили режим ЧС 10:45, Общество Прогнозы дня: изменений котировок в начале дня ждать не стоит 10:44, Quote Болельщик из Нигерии попросил политическое убежище в России 10:37, Общество Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 10:35, Спецпроект РБК Спорт В конструкции ядерного реактора в Бельгии обнаружили дефект 10:31, Общество В Московском зоопарке степного орла назвали в честь Игоря Акинфеева 10:13, Общество
«Яндекс» выделит «Дзен» в отдельное направление бизнеса
Технологии и медиа, 12:01
0
«Яндекс» выделит «Дзен» в отдельное направление бизнеса
Отвечать за новое направление будут Дмитрий Иванов и Виктор Ламбурт. По их словам, сервис «Дзен» должен стать конкурентом для Instagram, «ВКонтакте» и YouTube
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

«Яндекс» счел успешным эксперимент с рекомендательным сервисом «Яндекс.Дзен». Совет директоров компании решил выделить сервис в отдельное направление бизнеса, об этом сообщает The Bell.

По данным издания, направление возглавит Дмитрий Иванов, до этого отвечавший за Yandex Discovery (это направление включало в себя помимо «Дзена» также экспериментальный «Яндекс.Лончер» — приложение для персонализации устройств на базе Android). Исполнительным директором «Яндекс.Дзен» станет Виктор Ламбурт.

«Яндекс» объяснил попадание Google Docs в поисковую выдачу
Технологии и медиа

«Яндекс» рассчитывает, что в ближайшее пять лет «Дзен» покажет существенный рост как по аудитории, так и по доходам.

«Конкретных показателей не назову, но могу привести сравнение с Китаем, где платформы, похожие на нашу, быстро развиваются», — сказал Ламбурт. «Главный поиск в Китае делает компания Baidu, ее рыночная капитализация — около $85 млрд. Главный китайский ньюсфид Toutiao пока не торгуется на бирже, только собирается туда выходить. Сегодня его оценивают в $30 млрд, то есть 40% от капитализации Baidu», — отметил он, добавив, что китайский рынок больше, чем российский, но в случае с «Дзеном» «это точно бизнес масштаба поиска». «Может, немножко меньше», — добавил Ламбурт.

Дмитрий Иванов также рассказал изданию, что структура Yandex Discovery — это завершившийся эксперимент. «Discovery, как ракетоноситель, свою роль сыграл», — заявил он, отметив, что «Дзен» был основным проектом внутри структуры.

«[«Яндекс.Лончер»] отделили, ждите новостей от команды, которая делала «Лончер», — добавил Иванов.

Продавец техники DNS уйдет с «Яндекс.Маркет» из-за «контрабандистов»
Бизнес

По словам представителей «Яндекса», аудитория «Дзена» растет, во-первых, за счет привыкания людей к сервису и его «подстройки» под пользователей, во-вторых, из-за улучшения ранжирования публикаций в ленте «Дзена», а также из-за роста каналов дистрибуции «Дзена», в том числе мобильного приложения.

Отвечая на вопрос о возможности «Дзена» конкурировать с крупными сервисами, в том числе соцсетями, Дмитрий Иванов отметил, что показатель time spent, то есть время, которое пользователь проводит в сервисе «Яндекса», сопоставим с аналогичными показателями Facebook и Instagram. Так, например, по его словам, у Facebook показатель составляет 42 минуты, у Instagram — 26 минут, у «Дзена» — более 20 минут, при этом у пользователей мобильного приложения «Яндекс.Дзена» time spent составляет 35 минут.

Сервис персональных рекомендаций на основе искусственного интеллекта «Яндекс.Дзен» был запущен в 2016 году. В мае 2017 года сервис стал платформой для создателей контента, в рамках которой можно вести блог, получая деньги от размещения рекламы. В августе прошлого года ежедневная аудитория «Яндекс.Дзена» оценивалась в 7 млн человек.

По итогам 2017 года экспериментальные сервисы «Яндекса», куда входит и «Дзен», стали одним из самых быстрорастущих сегментов компании: выручка направления выросла на 100%, до 1,6 млрд руб. Первое место по росту занял сервис заказа такси.

В сентябре 2017 года аналог «Дзена» представила социальная сеть «ВКонтакте»: сервис «Прометей» показывает персональные рекомендации нового контента в приложении для iOS и Android. «Прометей» использует технологии искусственного интеллекта.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: «Яндекс» , Facebook , YouTube , Instagram , соцсети , рекомендации
Главное
Лондон не нашел связи нового отравления «Новичком» с «делом Скрипалей» Политика
Материалы по теме
Беспилотник «Яндекса» проехал от Москвы до Казани Технологии и медиа
«Яндекс» ответил на обвинения в пособничестве пиратам Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter