«Яндекс» выделит «Дзен» в отдельное направление бизнеса

Отвечать за новое направление будут Дмитрий Иванов и Виктор Ламбурт. По их словам, сервис «Дзен» должен стать конкурентом для Instagram, «ВКонтакте» и YouTube

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

«Яндекс» счел успешным эксперимент с рекомендательным сервисом «Яндекс.Дзен». Совет директоров компании решил выделить сервис в отдельное направление бизнеса, об этом сообщает The Bell.

По данным издания, направление возглавит Дмитрий Иванов, до этого отвечавший за Yandex Discovery (это направление включало в себя помимо «Дзена» также экспериментальный «Яндекс.Лончер» — приложение для персонализации устройств на базе Android). Исполнительным директором «Яндекс.Дзен» станет Виктор Ламбурт.

«Яндекс» рассчитывает, что в ближайшее пять лет «Дзен» покажет существенный рост как по аудитории, так и по доходам.

«Конкретных показателей не назову, но могу привести сравнение с Китаем, где платформы, похожие на нашу, быстро развиваются», — сказал Ламбурт. «Главный поиск в Китае делает компания Baidu, ее рыночная капитализация — около $85 млрд. Главный китайский ньюсфид Toutiao пока не торгуется на бирже, только собирается туда выходить. Сегодня его оценивают в $30 млрд, то есть 40% от капитализации Baidu», — отметил он, добавив, что китайский рынок больше, чем российский, но в случае с «Дзеном» «это точно бизнес масштаба поиска». «Может, немножко меньше», — добавил Ламбурт.

Дмитрий Иванов также рассказал изданию, что структура Yandex Discovery — это завершившийся эксперимент. «Discovery, как ракетоноситель, свою роль сыграл», — заявил он, отметив, что «Дзен» был основным проектом внутри структуры.

«[«Яндекс.Лончер»] отделили, ждите новостей от команды, которая делала «Лончер», — добавил Иванов.

По словам представителей «Яндекса», аудитория «Дзена» растет, во-первых, за счет привыкания людей к сервису и его «подстройки» под пользователей, во-вторых, из-за улучшения ранжирования публикаций в ленте «Дзена», а также из-за роста каналов дистрибуции «Дзена», в том числе мобильного приложения.

Отвечая на вопрос о возможности «Дзена» конкурировать с крупными сервисами, в том числе соцсетями, Дмитрий Иванов отметил, что показатель time spent, то есть время, которое пользователь проводит в сервисе «Яндекса», сопоставим с аналогичными показателями Facebook и Instagram. Так, например, по его словам, у Facebook показатель составляет 42 минуты, у Instagram — 26 минут, у «Дзена» — более 20 минут, при этом у пользователей мобильного приложения «Яндекс.Дзена» time spent составляет 35 минут.